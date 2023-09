Egészen elképesztő sztori látott napvilágot a Veszprém vármegyei másodosztály U19-es bajnokságából.

Az U19-es bajnokság, ahogy a neve is mutatja, a 19 év alatti játékosok fejlődését szolgálja, ám a létszámproblémák miatt egy-egy kiírásban jellemző, hogy pár túlkorost is megenged a versenykiírás. Az viszont, amit a Taliándörögd U19-es csapata csinált az elmúlt fordulóban, egészen extrém: a csapatban szerepet kapott a mindössze 12 éves Kovács Martin, a 13 éves Boros Máté is, valamint két 14 éves futballista(palánta), de a rutint sem bízták a véletlenre a taliándörögdiek: a kapuban a 38 éves Czerverncz Zoltán állt, és a csapatban volt még két 31 éves, de ami a legdurvább: az 52 esztendős Czupor László 80 percet játszott a találkozón.

Ha azt gondolná az olvasó, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, akkor ki kell ábrándítsuk: Czupor idén már második alkalommal volt kezdő, de az előző szezonban 15 alkalommal játszott az U19-es csapatban, a 2021-2022-es bajnokságban 16-szor, és előtte is folyamatosan. Az 52 esztendős labdarúgó biztosan jó formában van, de ha matekozunk egy picit, rájövünk, hogy akár az unokájával is futballozhatna együtt az U19-es bajnokságban...