Komoly és eredményes felkészülést tudhat maga mögött a fiatal versenyző, akinek rangos nemzetközi porondon kellett helytállnia. Dorina a tízfős juniormezőnyben versenyzői rutintalansága ellenére kiválóan mutatta be koreográfiáját, melynek köszönhetően a harmadik legtöbb pontot kapta.

– Dorina rendkívüli teherbírással rendelkezik, nagyon szorgalmas, azok közé tartozik, akik folyamatosan keresik a fejlődés lehetőségét – mesélte Gyimóti Szilárd, a pápai egyesület elnöke. – Kora és az ebből adódó rutintalansága miatt még eléggé lámpalázas, ezen mindenképpen dolgoznia kell, de biztos vagyok benne, hogy ezt is meg fogja oldani, és sok szép eredményt ér majd még el a sportágban.

Miklós Dorina gyakorlat közben

Forrás: egyesület

– Nagyon sokat készültem a megmérettetésre, bevallom, az elején eléggé izgultam – mesélte a fiatal sportoló. – A bemelegítés után olyan gyorsan történtek az események, hogy nem is volt időm azon gondolkodni, hogy most mi is fog következni, tettem a dolgom, a gyakorlat után óriási megkönnyebbülést éreztem, örültem, hogy a befektetett munka megtérült és dobogóra szólítottak. Az is pozitívum a jövőre nézve, hogy három pontot tudtam javítani a kvalifikációs versenyhez képest.

Mint megtudtuk, ősszel több verseny is vár a Pápai Légtorna Sportegyesület kezdő és haladó tagjaira, az országos bajnokságon négyen mérettetik meg magukat, október végén pedig Lengyelországban világbajnokságot rendeznek, ahol négy pápai tanítványuk képviseli országunkat, az egyesületet és a várost.