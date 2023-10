Kovács Katalin Győrben született, de már azt megelőzően telket vettek nagyszülei Révfülöpön a hegyen. A csöpp lány már az építkezésen ott volt, igaz, csak a mózeskosárban. Gyermekkorát a nagyközségben töltötte, amíg nem járt iskolába, aztán alig várta a szüneteket, hogy amikor csak lehet, visszatérhessen. Győrben a sportvezető édesapa meccsekre vitte magával, Cini otthonosan mozgott a focisták és a kézilabdázók között, de járt bokszmeccsen és úszóversenyen is. Némettanítóként végzett, sportmenedzser-szervezést és kommunikációt tanult még a főiskolán, aztán dolgozott Bécsben, ahol jól ráerősített németnyelv-tudására, és tanult angolt, olaszt, orosz és spanyol nyelvet is még. De valahogy mégis a sport lett a szíve csücske. Gyermekkori példaképe Iváncsik Mihály, sportban a legnagyobb kedvence ma is, inspirálta őt és az öccsét egyaránt. Iváncsik Gergőt és testvéreit születésük óta ismeri, ahogy sok más neves sportolót úgyszintén. Cini az ETO FC-ben a marketingcsapatot erősítette, közben nyelveket oktatott a focistáknak. Azt mondja, előfordult, hogy 14 nemzet sportolói voltak egyszerre az öltözőben. A magyarokat angolra, a külföldieket magyarra tanította, még oroszról is.

A nyelvoktatás sok mással együtt új szintre került a Covid megjelenésével, a diákok kényelmesebbek lettek, előtérbe került az online oktatás, amely máig megmaradt. Cini pedig rájött, hogy tanév közben sem muszáj Győrben lennie, Révfülöpről ugyanúgy tud tanítani. Szüleivel együtt a nagyközségben él tavasztól őszig, és ápolva a gyermekkori barátságokat, maga mellé toborzott néhány helybelit, hogy létrehozzanak valamit, ami megmozgatja, sportra bírja a gyerekeket.

Azon tűnődött, hogy az ETO-nál szerzett tapasztalatokat miként kamatoztathatná. A fociklubban rengeteget tanult Klement Tibor akkori ügyvezetőtől, akire máig mindenben számíthat. Amellett Cini már gyerekkorában látta, miként kell lebonyolítani egy sporteseményt. Csakhogy ő valami különlegeset szeretett volna létrehozni. Révfülöpön elsőként Bogdán József vendéglátóssal és Eitner Csongorral, a Tourinform-iroda vezetőjével osztotta meg az ötletét, hogy az űrt kitöltve életre hívhatnának egy szabadidősportra csábító csoportot. Hiszen olyan sok rendezvény van a községben, de sportegyesület csak kettő. Kondor Géza polgármester szintén ígérte, hogy mindenben segít, és az önkormányzati képviselők ugyancsak támogatásukról biztosították a csapatot. Kovács Katalin tudta, hogy világbajnok, olimpikon barátait megnyerve az ügynek, igazán vonzó programokat szervezhetnek. Így lett.

Azt a célt tűzték ki, hogy tavasztól őszig kültéri programokat szervezzenek, télen pedig elvigyék az iskolába a győri kosaras lányokat, a gyerekeket meg például Gyirmót-meccsre. Tavaly nyárra létrehozták a Légy Aktív Révfülöp csoportot, amely szervezett a szünetben néhány sportprogramot, egyre nagyobb sikerrel. Például Fa Nándorral evezhettek, Szilágyi Liliána olimpikonnal úsztak az érdeklődők. Az idei évre egyesületté alakultak, a Szabadidősport Egyesület Révfülöp a nyáron szinte minden héten szervezett egy-egy eseményt a strandon olimpikonok, világbajnokok részvételével. Hiszen Cininek a legfontosabb az volt, hogy közel vigye a neves sportolókat a gyerekekhez. Példaképeket állítson eléjük, átadhassa számukra azt az érzést, amit ő is átélt gyermekként, amikor kezet fogott Puskás Öcsivel. Ma is emlékszik rá, hogy remegett a lába, amikor Székely Évával vagy Papp Lászlóval találkozott. A sztárok pedig – például Csay Renáta, Sipos Lilla, Ábrahám István, Salga István – hihetetlen nagy alázattal érkeztek valamennyien, hogy népszerűsítsék a mozgást, Cini és csapata segítségére legyenek. Annál is inkább, hiszen a helyi vállalkozók támogatásának és a szervezők, egyesületi tagok önzetlenségének köszönhetően sikerül minden eseményt megrendezni, a sportolók pedig sportbaráti szeretetből érkeznek a gyerekekhez.

Volt, aki Balatonudvariból odáig evezett, hogy Kammerer Zoltánnal találkozzon, de két idős ember is megszólította Cinit, kérdezve, hogy csatlakozhatnak-e a programhoz. Fa Nándor előtt egy idős pár is sorba állt autogramért, megható volt látni az örömüket. Az egyik helyi nagymama az unokáival egyetlen programot sem hagyott ki. Az események a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit érdekeltek, megmozgattak valamilyen szinten. Érkeztek angol, német, izraeli, amerikai gyerekek és családok, rengetegen vettek részt a sztárokkal, például Kalmár Zsolttal és több válogatott játékossal a focigálán és a strandfocin, a SUP- és az úszóversenyen, közel kétszázan eveztek együtt a naplementében.

Cini számára az ilyen sikerek mindig sok erőt adtak a folytatáshoz. Mert amúgy, amikor a SUP-on evezve vagy úszás közben pihent, akkor is a következő programon járt már az esze. És persze azon, hogy miként jussanak túl a nehézségeken. Hiszen azt akarták, hogy a rendezvények mindenkit elérjenek, ez pedig nagy kihívás volt. Amint az is, hogy bebizonyítsák, senkitől nem akarnak elvenni semmit. Csak adni, maradandót alkotni, együtt. Elfogadják a helyiek, hogy a nyaraló gyerekekért és az átutazókért egyaránt készek tenni. Ez volt a kemény munka. Elfogadtatni magukat, és elhitetni, hogy jót akarnak. De érzésük szerint ez mára sikerült. Ezt bizonyítja a tény, hogy egyre többen érkeztek a programokra, és hogy a két év megkoronázásaként a legutóbbi diáksportnapot már az iskolával, az önkormányzattal és a két helyi sportegyesülettel, no meg persze egy sztárral, Iváncsik Gergővel karöltve szervezhették. Cini úgy érzi, kezdik összegyúrni a révfülöpi közeget, ezért már újabb sportolókkal tárgyal a jövő évi programok sikere érdekében. Azt mondja, az eddigieket még lehet fokozni, és már azon agyal, hogy jövőre mit tehet. Új sportágat, például strandkézilabdát vonna be a programokba, de a foci marad, mert annak muszáj maradnia. Pláne, hogy sokan már a következő focigálát várják, amint az idén bevezetett nagy sikerű közönségtalálkozókat szintén. Ősztől az iskolában újra vendégeskednek majd a győri kosarasok, az amerikai játékosok és a gyerekek utazhatnak meccsre is. Aztán Cini szerint két meccs, és már itt is a tavasz. Bár jó lenne, ha időközben a Balaton befagyna, és újra felvehetné a korcsolyát. Azt mondja, akkor végre lehetne szervezni egy téli jeges programot is.