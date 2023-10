Kiváló formába lendült a Balatonfüredi KSE, György László csapata előző két meccsét megnyerte, méghozzá kemény riválisokkal szemben. Előbb hazai pályán a Ferencvárosnál bizonyult jobbnak (34-30), majd Komlón gyűjtötte be a pontokat, 30-24-es sikert aratva. A Balaton-partiak nem kezdték jól a szezont, két idegenbeli vereség is becsúszott, hazai pályán ugyanakkor egyelőre hibátlan a csapat.

A Fejér-B.Á.L. Veszprém háza táján más a helyzet, a bakonyiak nem teljesítenek ugyan rosszul, ez azonban pontokban egyelőre nem mutatkozik meg. Az együttes hét találkozón egyszer nyert (a Budakalász vendégeként) és hatszor kikapott, legutóbbi négy bajnokiján alulmaradt. Igaz, ebben az időszakban találkozott a Szegeddel és a Ferencvárossal is, ellenük nem volt különösebb esély a pontszerzésre, a Komló elleni hazai vereség viszont fájó. A veszprémiek a tabella 13., a fürediek a hatodik helyéről várják az összecsapást, amely szombaton 18 órakor kezdődik.

Az előző idényben a BKSE hazai pályán és idegenben is magabiztosan győzte le riválisát, s most is a meccs esélyese, a vendégek persze nem fogják olcsón adni a bőrüket, hiszen lokálderbiről van szó.