A vár rendezvényteremében összegyűlt mintegy 150 érdeklődő előtt Kóti László elmondta, 2012-ben kezdett el triatlonozni. Azóta 47 alkalommal teljesítette a sportág csúcsának számító ironman-távot köztük a legutóbbi, a nyár végén Svájcban rendezett ultratriatlon-világkupával együtt.

A versenyen 38 kilométert kellett egyben leúsznia, amit 21 és fél óra alatt sikerült teljesítenie. Ezt követően több mint 145 órán keresztül tekert egy kerékpár nyergében a festői szépségű tájakon futó körpályán, mire teljesítette az 1800 kilométeres penzumot. Majd a legnagyobb falat várt rá, a tíz maratoni táv. Az összesen 422 kilométert kicsivel több mint 141 óra alatt futotta le. Az eredmények összesítése alapján így az előkelő második helyen végzett. A várpalotai vasember azt mondja, nagyon nagy ára volt a sikernek, viszont maga a verseny és az azt megelőző felkészülési időszak rendkívül sokat adott számára.

Fantasztikus utazás volt számomra, legfőképp a nehézsége miatt. Rengeteget kaptam ezen az úton, a felkészülés során, maga a verseny már kis túlzással ünnep volt, minden egyes áldozatával, kínjával és fájdalmával együtt

– mondta el a sportoló, aki szerényen bevallotta, előzetesen a hat indulóból az utolsó helyre várta magát. Második helye egyrészt a szokatlanul hűvös, esős időjárásnak köszönhető, melyhez jól tudott alkalmazkodni, másrészt pedig egy jól átgondolt, ugyanakkor nagy mentális erőt igénylő stratégiának.

Kóti László embert próbáló teljesítménye eléréséhez rengeteg támogatást kap a családtagok, a barátok és kollégái részéről, akik közül többen is elkísérték a svájci versenyre, s várták célba érkezésénél. A vasember szerint nélkülük képtelen volna megküzdeni a kihívásokkal.

Kóti László ultratriatlonistával (balra) Godzsa Zoárd, a Várpalotai Hírcentrum munkatársa beszélgetett a Thury-várban

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Egy ilyen ultratriatlon-világkupát úgy kell elképzelni, mint egy Forma–1-es versenyt. Ugyan a pilóta vezet és az ő kezében van a döntés, ám amikor beáll a depóba, akkor ott rögtön látszik, hogy a siker záloga a csapatmunka. Így van ez az én esetemben is. A helyszínen is sokan segítettek, de egyébként sem lennék meg a támogató környezetem nélkül: a családom, a társam, a barátaim és persze a cukrászda, ahol fantasztikus üzlettársam és kollégáim mind mellettem állnak s lehetővé teszik, hogy én ezt az egészet megálmodjam és véghez is vigyem. Nélkülük mindez csupán egy álom maradt volna – jelentette ki a Thury-várban összegyűlt érdeklődők előtt Kóti László.