Pár hónap kihagyás után ismét egy murvás versenyen ülsz autóba. Nem is akárhol indulsz, nyári győzelmed helyszínén Veszprémben. Készen állsz?

– Abszolút elsők lettünk azon a futamon, de nem úgy, ahogy eredetileg terveztük, a sajnálatos esemény miatt az a bajnoki futam nagyon rövid lett. Sok éve nagyon szívesen járok vissza Veszprémbe, nem tudom igazán megfogalmazni miért, de kedves nekem ez a környék, a pályákat is nagyon szeretjük, a murva versenyeket meg pláne. Már amikor navigátorkodtam is jó eredményeink voltak és sok kiemelkedő eredményt sikerült elérnem sofőrként is, csúnya lenne pécsiként azt mondani, hogy ez a kedvenc versenyem, de a Mecsek Rallye után biztosan a kedvenc helyszínem.



A napokban vált bizonyossá, hogy ezen a helyszínen indul az ERC 2024-es idénye, akkor ott mindenképpen láthatunk majd?

– Ez a terv! Janekkal és a csapattal már hegyezzük magunkat mióta pletykaként hallottuk, hogy ott lesz az Eb. Ha tudunk versenyezni jövőre, mert ez még mindig lóg a levegőben, akkor nagyon szívesen ott lennénk, és ha már sikerülne, az Eb-mezőnyben szeretnénk indulni. Február közepéig fog eldőlni, hogy hogyan áll össze a hátterünk, a támogatóink továbbra is látnak-e bennünk fantáziát. Úgy érzem, nem állunk rosszul, de még egy-két hónap kell, hogy pontosan lássuk. A lényeg, hogy nagyon várjuk a Mikulás Rallye-t, hiszen már ezt is az Eb-re való felkészülésre szánjuk.

Az autó is felkészült?

– Igen, időben elkezdtük a Skoda felkészítését, 100 százalékig készen áll, megvásároltuk a benzint, a gumit és lefoglaltuk a szállást. Szerintem készen állunk, a háttérben fejlesztettünk egy kicsit, most már van egy saját pályabejáró autónk is, ami eddig problémát okozott. A pályákat alapvetően ismerjük, bár a Nagylőtéren, ha jól emlékszem, csak egyszer mentem, egy Mikulás Rallye-n. A terv az, hogy a hivatalos teszten indulunk, azonban az autón állítani nem szeretnék, mert van egy jó murva beállításunk, ami érzésre és az idők alapján is jól működik, úgyhogy csak próbaként autózunk egyet.

Nagyon nyugodtnak tűnsz, hiszen minden menetrend szerint zajlik, és az eddigi eredményeid is azt mutatják, hogy nincs ok aggodalomra.

– Igazából nem nagyon tudom, hogy a mezőnyben kik indulnak, hogy jön-e esetleg Eb-résztvevő. Ha csak a magyar indulókat nézem is, nagyon kemény a mezőny, úgyhogy szeretnénk a dobogóért harcolni, így két Veszprém Rallye és két Mikulás Rallye győzelem után.

Az idei bajnokság kissé foghíjas volt a számotokra, de eredményeket tekintve nem volt rossz.

– A győri és a nyíregyházi indulás nem volt tervben, de év közben a győri futammal szemeztünk, azonban amikor a Mecsek Rallye-n felrobbant a difink és a váltó is félig, a felmerülő komoly költségek miatt mínuszolnunk kellett. Ezek ismeretében ütemeztük a szemműtétemet is szeptemberre, így a Rallye Hungary később szóba se jöhetett. Sajnos van egy szaruhártya-betegségem, így ezt mielőbb műteni kellett, hogy megelőzze a további látásromlást. Jobban nem látok, de a Mikulás Rallye-ra már újra használhatok kontaktlencsét, amiben nekem komfortosabb a vezetés.