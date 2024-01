A kvótások között Veszprém vármegyei sportoló is akad. Az olimpiai ezüstérmes, világ-, és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf (Balaton Úszó Klub) több számban is ötkarikás A szinttel rendelkezik az úszóknál. Így van vele klubtársa, Szokolai László másik tanítványa, Betlehem Dávid is.

A vitorlázóknál Vadnai Jonatán nemcsak a magyar színeket, hanem Balatonfüredet is képviseli majd Párizsban. A Balatonfüredi Yacht Club kiválósága mellett az az Érdi Mária is ott lesz az idei olimpián, aki korábban szintén vármegyénkben élt és versenyzett.

A párizsi kvótával rendelkező magyar sportolók és csapatok, atlétika, szinttel rendelkezők: Molnár Attila (400 m), Halász Bence (kalapácsvetés), Kozák Luca (100 m gát).

Birkózás, kötöttfogású 87 kg: Losonczi Dávid, szabadfogású 65 kg: Muszukajev Iszmail.

Kajak-Kenu: hat férfi kajakos, négy női kajakos, három férfi kenus, két női kenus.

Kerékpár: férfi országúti mezőnyverseny 1 fő, női országúti mezőnyverseny 1 fő.

Lovassport: Kaizinger Balázs (lovastusa).

Ökölvívás: Kovács Richárd (63,5 kg), Hámori Luca (66 kg).

Öttusa: Gulyás Michelle, Bőhm Csaba.

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki Fanni (egyéni összetett).

Sportlövészet: Pekler Zalán (kisöbű szabadpuska összetett), Fábián Sára Ráhel (légpisztoly).

Tekvondó: Salim Omar Gergely (58 kg).

Torna: Mészáros Krisztofer (egyéni összetett), Czifra Bettina Lili (egyéni összetett), Bácskay Csenge (ugrás), plusz egy kvóta (egyéni összetett).

Triatlon: Lehmann Csongor.

Úszás, olimpiai kvalifikációs idővel, azaz A-szinttel rendelkezők: Betlehem Dávid (800 m, 1500 m gyors), Kós Hubert (100 m hát, 200 m hát, 200 m vegyes, 100 m pillangó), Rasovszky Kristóf (400 m, 800 m, 1500 m gyors), Szabó Szebasztián (50 m gyors), Kovács Benedek (100 m, 200 m hát), Milák Kristóf (100 m, 200 m pillangó), Márton Richárd (200 m pillangó), Telegdy Ádám (200 m hát), Németh Nándor (100 m gyors), Sárkány Zalán (1500 m gyors), Jászó Ádám (100 m hát), Késely Ajna (400 m, 800 m gyors), Molnár Dóra (200 m hát), Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Pádár Nikolett (200 m gyors), Sebestyén Dalma (200 m vegyes).

Nyíltvízi úszás: Rasovszky Kristóf (10 km).

Vitorlázás: Érdi Mária (ILCA 6), Vadnai Jonatán (ILCA 7).

Vízilabda: férfi csapat.