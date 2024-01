A résztvevőkre több újdonság is várt, hiszen az útvonal közel 60 százaléka új részekből tevődött össze, emellett egy 48 órás szuper szakasz is eleme volt a sivatagi futamnak, ami egy szabad ég alatti éjszakázást is magában foglalt. Carlos Sainz immár 4. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, a magyar versenyzők pedig nagyszerűen helytálltak és sikeresen vették a sivatagi terep akadályait.

A résztvevők január 5-én rajtoltak Al Ulából, majd 7891 kilométer megtétele után – ebből 4727 kilométer volt a versenytáv – az Empty Quarter végeláthatatlan sivatagjait átszelve január 18-án Yanbuban értek célba. A Qualisport kamionos legénysége, Kovács Miklós, Czeglédi Péter és Ács László, mind a 12 szakaszon kiegyensúlyozottan versenyzett és remek időket futott, ezzel pedig kategóriájukban a 14. helyet szerezték meg. Sikeresen elérték kitűzött céljukat és megszerezték a verseny teljesítésért járó medált, valamint a magyar zászlót is meglengették a ceremóniadobogó tetején. Legjobb eredményüket a legnehezebb 48 órás Chrono stage-en szerezték, ahol elképesztő tempót diktáltak és a 7. legjobb időt futották meg. Igaz, hogy a résztvevők elsősorban az idővel versenyeznek, azonban akadnak kivételes pillanatok, mint amikor az 5. szakaszon a Hyena hármasa ritkán látott, szinte keréktől kerékig érő csatába keveredett a 609-es rajtszámú kamion japán legénységével.

A Dakar-rali legnagyobb kihívása a kétnapos Chrono szuper szakasz volt, melyben a versenyzők 572 kilométer versenytávot (781 kilométer össztáv) teljesítettek 48 óra alatt. Amikor az első nap délután négyet ütött az óra, mindenkinek kötelezően meg kellett állnia a legközelebbi pihenőhelynél, hogy egy alap kempingfelszereléssel átvészelje a sivatagi éjszakát. Ez egy világtól és információktól teljesen elvszigetelt területen zajlott, ahol semmilyen csapatsegítséget nem kaptak az indulók, ezzel is az eredeti Dakar-rali hangulatát igyekeztek megidézni. Másnap reggel 7-kor ismét folytatódott a verseny az Empty Quarteren keresztül egészen a shubaytah-i célig, a végső hajrában pedig az előző nap összegyűjtött műszaki gondokkal is meg kellett küzdeniük az indulóknak.

Lónyai Pál első Dakar-rali versenyén Filippo Ippolito navigálásában állt rajthoz az X-raid gyári csapatával, Challenger (T3) kategóriában. Sajnos, a párosnak sérülés miatt a táv fele után orvosi utasításra fel kellett adnia a versenyt. Ezt megelőzően azonban remek tempót diktáltak és a 20. hely környékén zárták a szakaszokat, csupán műszaki hiba és a négykerékmeghajtás elvesztése lassította őket. Az időveszteségeket rengeteg előzéssel mindig szépen ledolgozták, és a dűnetengeren is gond nélkül átvágtak.

Az SSP Team két csapatánál is követhettük magyar versenyzők útját, a 641-es kamiont Darázsi Zsolt, Pierre Calmon és Léner Tibor kormányozta, a 640-es legénység Szalai Norbert, Frederic Becart és Pavel Fasko vezetésével szelte át a sivatagot.

Felborult autókból és kamionokból sem volt hiány a kéthetes megmérettetésen, két side-by-side autó lángra kapott és porig égett a sivatagban. Darázsi Zsoltéknak is számos kalandban volt részük, a 645-ös kamion csapatával együtt igyekeztek lábra állítani felborult versenytársukat, a Bahrain Raid Extreme kamionját. Több próbálkozás után a csapatmunka végül kifizetődött, és kiszabadították a járművet a sivatagi dűnék fogságából.

Forrás: Qualisport

A Dakar-rali útvonala a tereprali összes viszontagságát magában foglalta a köves, kopár részektől a homokdűnéken át a tevék földjéig mindenhol keresztülment. Voltak, akik a legegyszerűbb kempingsátorban pihenték ki a maratoni futam megpróbáltatásait, azonban egyes csapatok komoly luxus-lakóautókkal érkeztek a küzdelemre, ahol a márványozott fürdőszoba és aranyozott kilincs se volt ritka.

Felettébb izgalmas, kiszámíthatatlan, szoros küzdelmet követhettünk végig két héten keresztül az Arab-félszigeten, mely – ahogy azt a rendezők ígérték – a valaha volt egyik legkeményebb Dakar-raliként kerül be a sporttörténelembe, amit a versenyzők is számtalanszor megerősítettek.

Erős Réka