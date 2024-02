Betlehem Dávid egyéni csúcsot úszva döntőbe jutott férfi 1500 méter gyorson a dohai vizes-világbajnokság szombati napján, míg Rasovszky Kristófnak nem sikerült bekerülnie a legjobb nyolcba.

A 20 éves veszprémi úszó sokáig az élen volt az előfutamban, azonban a hajrában ketten is megelőzték, de így is 14:51.48 perces egyéni csúcsot elérve végzett harmadikként, ami később azt jelentette, hogy a vasárnapi döntőbe is a harmadik idővel került be.

A nyílt vízi verseny 10 kilométeres számában aranyérmes Rasovszky Kristóf egy ideig másodikként tempózott Betlehem mögött, de az idő előrehaladtával egyre inkább fáradni látszott, s végül 14:59.44 perces idővel csapott a célba, ami az összesítésben a 12. pozícióra volt elég, így neki nem sikerült bejutnia a fináléba.

Rasovszky tavaly Fukuokában döntős és hatodik volt 1500 gyorson, akkor egyéni csúccsal (14:51.46 perc) zárta a finálét, ennél most csaknem nyolc másodperccel volt lassabb.