A 10. helyen telelt a Balatonfüredi KSE a férfi kézilabda-élvonalban, elmondható, hogy az együttes gyenge fél évet produkált. György László legénysége öt siker mellett nyolcszor kikapott az ősszel. Akadt több váratlan vereség, például Egerben és a PLER-Budapest vendégeként, illetve az idegenbeli rangadókat rendre elbukta a gárda. A fürediek ugyanakkor hazai pályán jó ideig hibátlanok voltak, a sorozatnak november végén a Tatabánya vetett véget. Azon az összecsapáson szépen helytállt a BKSE, ám végül egy góllal alulmaradt.

- Főképp elemzéssel és gondolkodással – válaszolta György László vezetőedző azon kérdésünkre, hogy mivel telt a téli szünet. - Miben kellene javulni? Hol rontottunk? Hol van szükség erősítésre? Ezeket a kérdéseket tettük fel, igyekeztünk rájuk választ adni és gyakorolni azokat a játékszituációkat, amelyek gyengébben mentek ősszel. Sajnos sok mindenről van szó. Emellett az volt a cél, hogy visszahozzuk a játékba azokat, például Dejan Malinovicot és Szöllősi Balázst, akik hosszabb időt voltak kénytelenek kihagyni sérülés miatt – fogalmazott a szakember, aki megjegyezte: a nyári igazolásokat nem sikerült beépíteni a csapatba, bízik benne, hogy ez változik a folytatásban.

- Az ősszel voltak pozitív szakaszaink, csak ezek rövidnek bizonyultak és gyakran nem voltak elegendőek ahhoz, hogy rangadót nyerjünk. A kritikus időszakokban nem hoztunk jó döntést, pedig ez a siker kulcsa a ki-ki meccseken.

Szerencsére a téli felkészülést nem zavarta komolyabb sérülés Füreden, két játékos hiányzott csak, Bóka Bendegúz és Andó Arián a magyar válogatottat erősítették a nemrég véget ért Európa-bajnokságon. Mint ismeretes, nemzeti együttesünk remekül szerepelve ötödik lett a kontinenstornán. György László kiemelte, büszkék a fiúkra. Bóka nagy terhelést kapva állt szépen helyt a posztján, ő játszotta a csapatból a legtöbbet, fontos gólokat lőtt. A szélső megfelelő regenerálódására oda kell figyeljenek a folytatásban. Andó ugyan csak egy meccsen szerepelt, de a kapus a franciák ellen megmutatta, hogy mire képes.

A mester kérésünkre arról is beszélt, miként látta az idei Eb-t. - Iszonyatosan jól felkészült együtteseket láttam. A csapatok hatalmas tempót képesek diktálni, erő-állóképesség terén és technikailag is rendkívül képzettek. Nyilván a legjobbakra ez hatványozottan igaz. Lehet róluk példát venni! Bízom benne, hogy sokan figyelemmel követték a tornát itthon is, és látták, miként állnak hozzá a játékosok a mérkőzésekhez, mindenki mindent megtesz a sikerért és az utolsó pillanatig küzd. Ez sajnos itthon nem mindig van így. Ami a magyar csapatot illeti, túlteljesítettük a célt, nagy menetelés volt. A végén egy remek szlovén csapatot győztünk le, ami külön pluszpont.

Visszatérve a klubmunkához, a fürediek természetesen sikerrel szeretnének évet kezdeni. Az Eger elleni bajnoki szombaton 18 órakor kezdődik a Balaton Szabadidő Központban. - Az Eger mondhatni egy meglepetéscsapat, amelyet akkor sem becsültünk le, amikor ősszel kikaptunk az otthonában, és természetesen most sem tesszük ezt. Viszont ki kell mondani, hogy nekünk ezt a mérkőzést hazai pályán meg kell nyernünk. Egyelőre távolabbra nem tekintünk, de annyit elmondhatunk, hogy a jelenlegi állapotunkból kiindulva át kellett gondolnunk a célkitűzéseinket. Úgy vélem, a 4-6. helyezések valamelyikét nem lehetetlen megszerezni, ehhez viszont rengeteget kell dolgozni ebben a sűrű mezőnyben. Az is biztos, hogy sok mindent másképp kell csinálnunk.