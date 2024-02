Győri ETO-UNI FKC–Veszprém Handball Academy U21 22-20 (9-10)

Győr, 200 néző. V.: Haskó, Natkai.

Győr: Varga I., Pásztor I. (kapusok), Gerdán, Koncz 1, Lang 3, Ásványi 2, Nagy M. 1, Kathi, Kurucz 2, Mátés 5 (4), Paár 4, Takács B. 2, Szabados., Szabó Á. 2. Edző: Bencze József

Veszprém: Tóth, Győri, Reidmár – Jajic 3, Czabula 5 (4), Füry, Szabó, Janowszky 3, Hoffmann, Végh 3, Bőti 1, Balogh 2, Bene, Hunyadi 1, Barna 2, Sisa. Edző: Dinko Dankovic

Kiállítások: 14, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 7/6.

Felettébb izgalmasan indult az összecsapás a rangadón. Az első percekben a győriek akarata érvényesült jobban (4-2), de Dinko Dankovic csapata hamar reagált, és egalizált a 15. minutumban (4-4). A folytatásban a veszprémiek egy-egy góllal tudtak előrébb kerülni az ellenfelüknél, de folyamatosan érkezett a hazai válasz. Félidőre 9-10-el vonulhattak a felek. A második játékrészben akaratosabban harcoltak a győriek, és ez az eredményen is meglátszott. 45. perc: 17-14. A hajrára felzárkóztak a bakonyiak egy találatra, de a Győr bebiztosította a győzelmét.



Fejér B.Á.L. Veszprém U21 – Optimum Solar-Békési FKC 24–30 (15–17)

Veszprém, 50 néző. V.: Andorka, Hucker.

Veszprém: László, Kaiser, Pintér (kapusok), Szatmári 2, Fercsik 2, Preszter 1, Majczán 1, Ruzsányi 5, Éles 2, Török-Vida 3, Csizmadia, Gulyás 3, Rubos, Farkas 2, Fazekas 3, Ihász. Edző: Éles József.

Békés: Takács, Borbély (kapusok), Kepess 3, Haszilló 4, Laufer 5, Dávid 4, Horváth L. 5, Fedor 2, Árpási 2, Mezei 4 (1), Kovács 1, Novák, Varsandán, Balogh, Sütő. Edző Padla József.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1.



Szorosan indult a találkozó, egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól. 15. perc: 6-7. A vendégek kapusa, Takács Szabolcs több bravúrt is bemutatott, amit elől a békésiek ki is tudtak használni. Félidőre 15-17-es részeredménnyel vonulhattak a felek. A második játékrészt koncentráltabban kezdte a vendég együttes, és hamar megléptek Éles Józseféktől. 34. perc: 15-20. A folytatásban sem engedtek ki a békésiek, ugyan a bakonyiak felzárkóztak három gólra, de a hajrában biztosították be a vendégek a győzelmüket.



Vecsés-KK Ajka 23-21 (13-11)

Vecsés, 100 néző. V.: Asztalos, Szalay.

Vecsés: Bende, Balogh (kapusok), Nyéki, Székely 1, Zakics 9, Gáspár 3, Antal 1, Ember 3, Angebrandt 1, Varga, Czabán, Czina, Marcsek, Horváth 2, Kiss 2, Foki 1. Edző: Antal Norbert.

Ajka: Tatai 1, Baracskai (kapusok), Bodnár 3 (2), Jávor 1, Tóth, Kovács, Gyene 4 (1), Rosta 1, Nagy 1, John 5, Dobos 3, Breuer 2, Ernei, Zsáki, Horváth, Perczel. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 14, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2.



Az első négy percben nem született gól, jól is védekeztek a csapatok, de a vendégek három ziccert is hibáztak, amikor is a hazaiak megszerezték a vezetést. Ezt követően fej fej mellett haladtak a felek, a játékrész közepén 5-5 szerepelt az eredményjelző táblán, majd a vendéglátók zsinórban háromszor is betaláltak (8-5). Az ajkaiaknak sikerült kiegyenlíteni a hátrányukat, azonban a szünet előtti időszakot a vecsésiek bírták jobban, így ők mehettek két gólos előnnyel a pihenőre. A térfélcsere után tartotta 2-3 gólos előnyét a hazai alakulat, amikor Velky edző időt kért és megpróbálta rendezni a sorokat. A pontatlanul, sok technikai hibával támadó ajkaiak hosszú perceken keresztül nem tudtak gólt lőni, ami megbosszulta magát (16-13). A vége előtt pár perccel sikerült egy gólra felzárkózni John Andráséknak, ami után a vecsésiek edzője kérte ki idejét (20-19). A hajrában ismét több hiba csúszott az ajkai támadásokba, amit a vendéglátók kihasználtak és bebiztosították győzelmüket.