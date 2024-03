Telekom Veszprém-Ferencváros 37-29 (17-13)

Veszprém Aréna, 2425 néző. V.: Andorka, Hucker. Telekom Veszprém: Corrales, Jensen (kapusok), J. Omar 7 (2), Descat 1, Sandell 1, Elísson 3, Ligetvári, Remili 4, Mahé, el-Dera 5, Pesmalbek 1, Vajlupau 6 (2), Casado 1, Fabregas 8, Koszorotov. Edző: Momir Ilics.

FTC-Green Collect: Borbély, Győri K. (kapusok), Bognar A. 6, Füzi 3, Nagy B. 6, Imre B., Balogh 2, Pordán, Debreczeni 5, Pető 2, Prainer 1, Csörgő 3, Mikita, Fülöp, Szepesi 1, Bujdosó. Edző: Pásztor István.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 1/0.

A magyar válogatott sikeres olimpiai selejtezőjét követően után két játékos volt keretben ezen a meccsen nemzeti együttesünkből: a hazaiknál Ligetvári Patrik, a vendégeknél Imre Bence állt játékra készen a kupatalálkozón. A bakonyiak egykori üdvöskéje, a Ferencvárost erősítő Lékai Máté ezúttal pihenőt kapott a korábbi veszprémi ikon Pásztor Istvántól.

Az esélyek egyértelműek voltak, ennek megfelelően kezdett a Telekom, 11. perc: 8-2. Az FTC támadójátéka nem tudott érvényesülni a Veszprém Arénában, Prainer ráadásul súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, a hazaiak magabiztosan vezettek, 21. perc: 14-6. Corrales remek formában védett, a másik oldalon Győri Kristóf igyekezett felnőni a spanyolhoz és a Fradi kapusának sikerült is néhány lövést hárítania. Ezzel együtt az első félidő hajrája előtt nyolc találat volt a különbség, 25. perc: 16-8. Ezt a zöld-fehérek a szünetig sikeresen megfelezték, csökkent a házigazda koncentrációja, amit egy 5-1-es rohammal büntetett a Pásztor-csapat.

A folytatásban igyekezett ismét ellépni a riválistól a Telekom, Remili és el-Dera gyújtotta be a rakétákat, 21-15. Az FTC igyekezett megállítani a hátrány növekedését és ez sikerült, 40. perc: 26-20. A folytatásban aztán visszajött mínusz négyre (27-23) a vendég együttes, amely lelkesen és agresszívan kézilabdázott. Utóbbi kicsit talán túl is ment a határon olykor, Pordán könyököse Vajupau fejét érte, a belorusz szélső hiába mutatta vérző száját, a játékvezetők videózást követően is csak két percet adtak a fővárosiak kézilabdázójának. Ekkor egyébként már csak három gól volt a bakonyiak előnye. A megítélt büntetőt Borbély kivédte és Nagy Bence pontos lövését követően 31-29 állt az eredményjelzőn az 53. percben. Fabregas válaszolt, majd Jahja Omar percei következtek és a Ferencvárosban már nem volt több erő. A zöld-fehérek a htralévő időben már nem tudták többször Corrales kapuját bevenni, a Veszprém viszont hatszor is eredményes volt.

Momir Ilics legénysége készülhet a Magyar Kupa négyes döntőjére, ahová a címvédő mellett a Dabas, az OTP Bank-Pick Szeged és a NEKA kvalifikálta magát.