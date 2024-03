BFC Siófok-FC Ajka 1-1 (1-0)

Siófok, 300 néző. V.: Katona B.

Siófok: Winter – Varjas Z., Hegedűs J., Vékony – Major G. (Svedjuk, 67.), Gyurkits (Girsik Á., 84.), Posztobányi (Nemes, 84.), Kitl M., Debreceni Z. (Kovács B., 67.) – Németh B. (Schildkraut, 67.), Dénes. Edző: Dragan Vukmir

Ajka: Szabados I. – Tóth G. (Horváth P., 77.), Kenderes, Jagodics B., Csemer – Tajthy T. (Nagy K., 63.), Fiáth (Babos B., a szünetben) – Zsolnai R., Csizmadia Z. (Görgényi, 81.), Borsos F. (Pantovics, a szünetben) – Szarka Á. Edző: Schindler Szabolcs

Szarka a 79. percben büntetőhöz jutott, de a kapus érezte az irányt

Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

Nem rontottak egymásnak a felek a kezdősípszót követően. Az ajkaiak a kis passzos játékkal operáltak, míg a siófokiak a gyors labdakihozatalokra és a hosszú indításokra koncentráltak. A 10. percben a siófoki Németh Barnabás került helyzetbe, azonban a lövése alaposan elszállt. A 26. minutumban egy gyors kontrát indítottak a hazaiak, aminek a végén Major Gergő talált a kapuba, a kapufa segítségével, 1-0. A 38. percben nem állt messze az egyenlítéstől az Ajka, Csemer próbálkozott 18 méterről, de centikkel célt tévesztett.

Schindler Szabolcs a szünetben két helyen is változtatott csapata összeállításán, ami a folytatásra nézve meghatározónak bizonyult. A vendégek a szünet után azonnal irányításuk alá vonták a játékot, és az 59. percben Babos Bence révén ki is egyenlítettek. A fiatal játékos 15 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot, 1-1. A folytatásban is a vendégek birtokolták többet a labdát, sőt, a 79. percben ismét nagyon közel kerültek az előnyszerzéshez, de Szarka Ákos tizenegyesét Winter Dániel magabiztosan hárította. A hajrában még nyílt volt a párharc, de egyik csapat sem élt a lehetőségével, siófoki részről Girsik, ajkairól pedig Pantovics zárhatta volna le a mérkőzést, de nem sikerült a hálóba találniuk.

Az ajkaiak így négy mérkőzés után kaptak újra gólt, de 2024-ben még továbbra is veretlenek.

Dragan Vukmir: – Jól kezdtük a mérkőzést, több helyzetet is kidolgoztunk, ennek eredményeként sikerült megszereznünk a vezetést az első félidőben. A második játékrészben az egyenlítés után az Ajkának is több lehetősége adódott.

Schindler Szabolcs: – Az első huszonöt percben nagyon rosszul játszottunk, hátrányba is kerültünk. A szünetben sikerült változtatnunk a játékunkon, gyorsan egyenlítettünk, s az utolsó húsz percben volt három meccslabdánk is, amiket sajnos nem tudtunk gólra váltani.