Telekom Veszprém–Eger 39-29 (19-12)

Veszprém, 1200 néző. V.: Héjja, Kónya. Telekom Veszprém: JENSEN – VAJLUPAU 6, Remili 2, Szabó T., FABREGAS 5, KOSZOROTOV 6, ELÍSSON 6 (1). Csere: Nagy B. (kapus), Sandell 1, Casado 1, A. Nilsson 3, Bőti, Végh 1, MAHÉ 6 (1), Barna 2 (1). Edző: Momir Ilics.

QHB Eger: ÁGOSTON – MARACSKÓ 7, Nastaj 4, Tóth K. 3, ZENNADI 3, Oliveira 1 (1), Száva. Csere: Kiss G., Tóvizi 3, Kavin 1, Lezák 1 (1), Döme 1, Boros 4 (1), Bajus 1, Juhász, Edző: Tóth Edmond.

Kiállítások: 2, illetve 8 perc.

Hététeresek: 3/3, illetve 5/3.

Öt magyar fiatal (Nagy Benedek, Végh Bálint, Bőti Dominik, Szabó Tas, Barna János) is a keretbe került a Veszprémnél, közülük Szabó, védekezésben, a kezdőcsapatban kapott helyet.

A találkozó első három gólja Elísson nevéhez fűződött, a kapuban Jensen öt (!) védéssel kezdett. Az Eger a hatodik percben volt először eredményes, 6-1.

Az egri kapuban Ágoston sem volt rossz formában, csapata a folytatásban feljött mínusz négyre, 12. perc: 9-5. Erre öt találattal válaszolt a Telekom, 16. perc: 14-5.

Jöttek a cserék, s persze hibák is becsúsztak, összességében simán a kezében tartotta a meccset a házigazda, 26. perc: 18-9. A második félidő elején Casado góljával lett kétszámjegyű a különbség, 35. perc: 23-13. Az Eger igyekezett tizen belül tartania magát, ez sokáig össze is jött, 44. perc: 28-20.

A 48. percben aztán már 12-vel vezettek a hazaiak, 33-21, a vége pedig 39-29 lett.

A Telekom Veszprém legközelebb, március 20-án a Ferencvárost látja vendégül.

Gulyás Péter másodedző: – Az Eger jó kézilabdát játszik ebben a szezonban, köszönjük ellenfelünknek, hogy megrendezhettük most ezt a meccset. Folytatjuk a munkát, bízom benne, hogy elérjük céljainkat.

Tóth Edmond: – A legfontosabb az volt, hogy senki nem sérüljön meg. Próbáltunk gyakorolni bizonyos taktikai elemeket, tisztában voltunk vele, hogy nagyon nehezen tudunk helyzetbe kerülni a Veszprém ellen. Sajnos sok kontragólt kaptunk, de voltak jó teljesítmények, aminek örülök.