Megtudtuk, aranyéremnek örülhetett a Baby Dolls felnőtt nagyformáció ladies contact style kategóriában. A csapat egy csodálatos kűrt mutatott be a legnehezebb felnőtt formációs kategóriában. Ugyanakkor bronzérmet vehetett át a Prodigy Proejct ladies contact style kisformáció.

Fotó: Kid Rock and Roll Sportegyesület

– A tánc és az akrobatikák is nagyon jól sikerültek. A kemény munka meghozta az eredményt – tette hozzá Virág.

A Sweeties junior kisformáció a döntőbe táncolta magát, és ott az 5. helyen végzett. Szintén az 5. helyen zárta a versenyt a Heroes ladies dance kisformáció, amely kategóriát váltott, és nagyon szépen helytállt. A 6. helynek örülhetett a Radnai Kristóf–Nagy Noémi junior páros, amely az új kategória döntőjében bizonyított. Hatodik lett a Fancies girls nagyformáció, amely nagyon szép kűrt mutatott be. Ugyancsak 6. lett a No Way ladies nagyformáció, míg a 7. helyen fejezte be a versenyt a Flame Princess junior nagyformáció.

További kid rockos eredmények: 8.: Sárkányrock juveniles kisformáció, 9.: Wonder Girls juveniles kisformáció és Szupercsajok children nagyformáció, 10.: Kalózrock children kisformáció és Dolly Rolls junior kisformáció, 11.: Dreamers junior kisformáció, 12.: Temptation ladies dance kisformáció.

Felkészítők: Espár Lilla, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel.