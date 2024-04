Veszprém Handball Academy U21–Budai Farkasok-Rév 30-30 (15-16)

Veszprém, 120 néző. V.: Fekete, Hajdu.

Veszprém: Tóth 1, Győri (kapusok), Jajic 1, Czabula 6 (5), Szabó 2, Hoffmann, Végh 2, Bőti 1, Balogh 1, Bene 6, Viski 2, Barna 8. Edző: Dinko Dankovic.

Budai Farkasok: Lakatos, Tóth N. (kapusok), Szeitl 1, Nagy-Jávori 2, Csányi 5, Puskás 3, Vuleta 5, Pintér 2, Szövérdffy 1, Csengeri 2, Dezső, Bodnár 1, Kovács 5, Fekete 1, Hutvágner 2 (2). Edző: ifj. Kiss Szilárd.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2.

Komoly taktikai csata jellemezte a mérkőzés korai szakaszát, majd szépen lassan átvette a vezetést a fővárosi csapat (8-11). Az első játékrész végén felzárkózott a bakonyi együttes, de Hutvágner hetesével a vendégek mehettek pihenőre egygólos előnnyel (15-16). A második félidőben is szorosan tapadt ellenfelére Dinko Dankovic csapata, azonban Vuletáék megléptek a 48. percben három góllal. A véghajrában két találattal vezetett a vendég alakulat, de a veszprémiek egy remek hajrával harcolták ki az egy pontot.

Vecsési KKFT – Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 36-30 (16-14)

Budapest, 100 néző. V.: Szedmák, Tóth.

Vecsés: Bende, Szász, Balogh (kapusok), Nyéki 3, Székely 1, Fadhle 4 (3), Dobák, Zakics, Gáspár 3, Antal, Ember 1, Angebrandt 9, Czabán 2, Marcsek 5, Horvát 4, Foki 4. Edző: Antal Levente.

Veszprém: László, Kaiser (kapusok), Éles 2, Fink 2, Fercsik 3, Gulyás 6 (1), Pintér 2, Szucsik 2, Ruzsányi, Poharánszki 1, Majczán 5, Patonai 2, Rubos 1, Török-Vida, Ihász 4. Edző: Éles József.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1.

Remekül kezdett Éles József csapata, ugyanis a 6. percben 0-3 szerepelt az eredményjelzőn. A folytatásban felzárkózott a Vecsés, és a 15. percben pedig át is vette a vezetést. A vecsésiek tartották az előnyüket, és jobb szájízzel vonulhattak pihenőre. A második félidőben a hazaiak kétségtelenül domináltak, és végül hat góllal győzték le Éles József alakulatát.

KK Ajka-Mezőkövesd 29-27 (15-16)

Két góllal nyert az Ajka hazai pályán

Archív fotó: Gyarmati Laszló

Ajka, 150 néző. V.: Bátori, Szécsi.

Ajka: Baracskai, Gátvölgyi (kapusok), Bodnár 6, Jávor 3, Tóth, Kovács 4, Gyene 5 (4), Rosta 1, Nagy, John 4, Dobos, Breuer 3, Ernei 3, Zsáki, Horváth, Perczel. Edző: Velky Péter.

Mezőkövesd: Szilágyi, Ulicsinyi (kapusok), Kovács 4, Sárosi 2, Vincze, Nyitrai, Veres 1, Horváth 1, Boda, Kátai 5 (1), Szabó 3, Vereb, Dócs, Dobi 6, Bodnár 5. Edző: Drizner Péter.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1.

Két jól felkészített csapat feszült egymásnak, fej fej mellett haladtak a csapatok sokáig. A hazaiaknak 12-10-nél volt lehetőségük meglépni hárommal is, de a rutinos vendégek ezt megakadályozták, sőt a szünet előtt a maguk javára fordították az eredményt. A folytatásban még tíz percig a vendégeknél volt az előny, de az ajkaiak Baracskai és Bodnár vezérletével átvették a vezetést (23-21). A vendégek azonnal időt kértek, de ezután is állandósult a hazai vezetés, sőt Kovács Bencének köszönhetően már négygólos volt az előny (28-24). A hajrában három gólt lőtt zsinórban a vendég csapat, így roppant izgalmasan alakultak az utolsó percek (28-27). A véghajrában Baracskai fontos védést mutatott be, majd elöl John góllal biztosította be az ajkai győzelmet.