Természetesen a címvédő Hayden Paddon és John Kennard alkotta páros is megméreti magát, de rajta kívül harcba száll az ERC-pontokért 28 Rally2-es autó az FIA ERC1 kategóriában, 4 Rally3-as autó az FIA ERC3 kategóriában, 17 FIA Junior ERC-bajnokságban induló páros, 20 FIA ERC4 kategóriában induló Rally4-es autó és 4 Fiesta Rally3 Trophy versenyző. Paddon mellett további öt ERC-futamgyőztes – Efrén Llarena, Miko Marczyk, Mads Østberg, Mārtiņš Sesks és Turán Frigyes – is szerepel a nevezési listán, csakúgy, mint az FIA ER3 regnáló bajnokai, Jon Armstrong és Cameron Fair.

A népszerű Bútor Róbert is elstartol Veszprémben

Fotó: duen.hu/Dudás Endre

Az ERC négy hivatalos gumiabroncs-partnerének – Hankook, Michelin, MRF és Pirelli – mindegyike képviselteti magát, csakúgy, mint a nyolc gyártó, a Citroën, a Hyundai, az M-Sport-Ford, az Opel, a Peugeot, a Škoda, a Toyota és a Volkswagen. És ez még nem minden… Semmiképpen sem maradhat ki az ERC-történelemkönyvekből, hogy: Mikko Heikkilä, Filip Mareš és Mārtiņš Sesks lesznek az első pilóták, akik Toyota GR Yaris Rally2-vel indulnak az Európa-bajnokság egyik fordulóján.

Korábbi bajnokok visszatérését is láthatjuk a magyar futamon, így Efrén Llarena a 2024-es évben megcélozza második ERC-címét. Sara Fernández számára pedig a cél a harmadik ERC-elsőség megszerzése a navigátorok között. Nemzeti bajnokok is megmutatják tudásukat: Ausztriából (Simon Wagner), Új-Zélandról (Paddon) és Romániából (Simone Tempestini) is ellátogat a nemzeti bajnok az ERC-szezon idénynyitójára. Andrea Mabellini, 2024-ben akarja kiharcolni az első ERC-dobogós helyezését, és ugyanez a célja Erik Caisnak.

A Hankook-abroncsokon zajló FIA Junior ERC-sorozat magyar futamára 17 versenyző nevezett be, eszerint Timo Schulz, Mattia Zanin, Max McRae, Mille Johansson, Jaspar Vaher, Leevi Lassila, Karl-Markus Sei, Calle Carlberg, Liam Müller, Patrik Herczig, Alfred Kramer, Daniel Polášek, Davide Pesavento, Geronimo Ermanno Nerobutto, Jack Brennan, Aoife Raftery és Aleksandar Tomov is elstartol a tervek szerint. A második szezonját kezdi Bogdan Cuzma, Mathieu Franceschi és László Martin, akik immár tapasztalattal a hátuk mögött kezdhetik meg az új szezont.

Az ERC hazai fordulóján a magyar versenyzők közül Bodolai László, Bútor Róbert, Csomós Miklós, Hadik András, Klausz Kristóf, Bertalan Márton, Német Gábor, Ollé Sándor, Ranga Péter és Trencsényi József veszi fel a küzdelmet a nemzetközi élmezőnnyel. A tinédzser Kerem Kazaz, Filip Kohn, Martin Ravenščak és a korábbi bajnok Igor Widłak száll harcba az ERC3 trófeáért. Lesznek nagy visszatérők is az ERC-ben, hiszen Philip Allen és Vladas Jurkevičius rendelkezik már ERC-tapasztalattal, akárcsak Giacomo Costenaro, aki legutóbb 2016-ban versenyzett ebben a sorozatban. Ugyanakkor a román Cristiana Oprea és a finn EWC-újonc Tuomas Välilä az ERC4 kategória versenyzői között méreti meg magát.

A Veszprém központtal tartandó V-Híd Rally Hungary április 12-14. között zajlik majd, és a 2024-es ERC-szezon nyitófutama lesz.