Két korosztályban léptek pályára a gyerekek: U8-as és U7-es régiós torna volt a bakonyi megyeszékhelyen a Veszprémi FC USE szervezésében.

A veszprémiek összesen hat csapattal képviseltették magukat a hazai tornán

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A veszprémiek az ETO FC Győr, az Illés Akadémia, a Zalaegerszeg, a Király SE, a Gyirmót, a Mosonmagyaróvár és a Tatabánya csapatait látták vendégül a műfüves sportközpontban.

A házigazda összesen hat csapattal képviseltette magát a seregszemlén. Az U7-es hivatalosan a legfiatalabb korosztály, de szerepelhetnek egy évvel fiatalabbak is. A VFC USE pályára küldött egy U6-os együttest is, amelyben a legtöbb gyerek még a hat évet sem töltötte be, ez az óvodás csapat is szépen helytállt a jobbára idősebbek alkotta mezőnyben.

A tornára sokan látogattak ki, a hazaiak mellett a vendégeket is sok szülő, rokon biztatta a partvonal mellől.

A régiós sorozat ebben a korosztályban Szombathelyen folytatódik.