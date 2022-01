– Húszévesen az 1994-es veszprémi futam volt az, amelyben először részt vettem – emlékezett a veszprémi sportszervező. – Azok az idők egyértelműen soha el nem múló emlékek maradnak, elég csak a hatalmas nézőközönségre gondolni. Más volt a követelményrendszer, egy másik időben.



Milyen volt számunkra a 2021-es év? Nehéz és munkás volt! A tavalyi év is eléggé kusza és rendhagyó volt, nem igazán lehetett tervezni az elején, és az idei esztendő is hasonlóan indult. Persze a feladatok ki voltak tűzve, a versenynaptár megjelent, és elkezdődtek az előkészületek. Az év első öt hónapjában komoly korlátozások voltak, zárt kapus rendezvényekkel és az oltásokkal az elején.



– Nem lehetett látni, hogy hová fog kifutni, de amikor eljött az első, általunk felvállalt rendezvény időpontja, a júniusi Mecsek rali, megrendeztük – mondta Lakatos Róbert.



Ebbe úgy cseppentek bele veszprémiként, hogy a pécsi verseny „szíve”, Jelen István 2020 végén elhunyt. A rendezvény licence egy önkormányzati sportcégé, de nekik semmilyen tapasztalatuk nem volt a rendezés terén, ezért Lakatos Róbertet és csapatát kérték fel a rendezésre. Nem is akármire, hiszen a Historic Eb is volt a viadal.



Persze ez csak részben volt új feladat számukra, ugyanis a veszprémi sportbírók hosszú évek óta aktívan részt vettek a megvalósításban, azonban teljes egészében nem feleltek a lebonyolításért.



– Azért ez okozott néhány álmatlan éjszakát, de úgy érzem, nagyon jól sikerült – vont mérleget a rutinos rendező. – A nemzetközi szövetségtől jó minősítést kapott a rendezvény.



Beszélgetésünk idején az is kiderült, hogy az ERC nyíregyházi–zempléni futama nem került be a jövő évi versenynaptárba.

– Ha ez így marad, az a sport szempontjából nagy baj – mondta Lakatos Róbert.

Idén száz páros állt rajthoz a veszprémi pályán

De vissza a Dunántúlra. A rendező mesélte, hogy a Mecsek után három héttel bizony nem volt könnyű teljesen más felállásban Székesfehérvár–Veszprém ralit szervezni. Ám, ahogy mondta, szerencséjük is volt.



– Kevés időnk volt, de jól sikerült a verseny. A jövő évben is körülbelül egy hónapunk lenne „átállni” – mondta.



A Székesfehérvár–Veszprém rali az első osztálynak volt a futama, bár Lakatosék szerették volna a rali2 mezőnyét is, de nem egyeznek a rendező és az MNASZ vezetésének elképzelései ez ügyben. A Laroco harmadik futama idén aztán a Mór–Vértes rali volt augusztus végén. Tavaly októberben volt, de a magyar ERC-futam miatt ezt módosítani kellett. A verseny aszfalton zajlott, az ORB, a rali2 és a historic mezőnyével, gond nélkül, igaz, egy komolyabb balesettel, de mégis szerencsésen alakult. A Székesfehérvár–Veszprém Rallye-n is szeretett volna rajthoz állni a WRC2-es világbajnok, Mads Ostberg, de egy vb-futammal esett egy időre, viszont a Mecsekben és a Vértesben megtáncoltatta TRT Citroënjét a norvég pilóta, és mindkét versenyen diadalmaskodott is. A tavalyival ellentétben nem volt bajnoki futam idén a Mikulás-rali, ám a verseny negyedszázada népszerű, 2021-ben száz páros állt rajthoz, és a mostoha idő ellenére a nézők sem maradtak otthon, jó hangulatú verseny kerekedett belőle.



– Nehéz mit mondani a jövő évről, mert nem látom azt a koncepciót, ami mentén a mai magyar rali és az azt szervező szövetség halad – fogalmazott Lakatos Róbert. – Ami látszik a terveikből a jövő évre, az teljességgel átláthatatlan, és szerintem megvalósíthatatlan is. Nem csak a sok helyszín miatt. Az, hogy minden hétvégén legyen valamilyen rali, és ott sportbíróknak, pályabiztosítóknak, személyzetnek kell dolgoznia, nálunk jelenleg kivitelezhetetlen. Nem tartom jó útnak a rali2 és rali3 teljes leválasztását sem az ORB-től. Ami minket illet, egy Székesfehérvár–Veszprém ralit szeretnénk továbbvinni, és egy Mikulást-ralit is. És ugyan gazdaságilag nehéz biztosítani egy-egy verseny hátterét, ám egy Mór–Vértes rali esetében figyelembe kell venni, hogy egy 15 ezres kisváros a saját lehetőségein túllépve áll egy honi futam mellé.



Beszélgetésünk óta nyilvánosságra került a jövő évi ralibajnokság tervezett naptára. Eszerint július 22–23-án lenne a veszprémi futam, míg a Vértes ralira augusztus 26-27-én kerülne sor.



Március végén indul az új szezon



Kiadta a Rally Szakági Bizottság a 2022-re tervezett hazai ralis versenynaptárat, melyben nyolc ORB-futam szerepel. A tervek szerint márciusban a Salgó Ralival kezdődik a bajnokság, majd jön a Boldogkő Rali, a Mecsek Rali, a murvás Székesfehérvár–Veszprém Rali, a Komló Rali (tehát két „mecseki futam” lenne), október 14–16-án a Rally Hungary, majd novemberben még lenne egy murvás Zemplén/Kisvárda Rali.



A naptárban szerepel tartalék versenyként a romániai Arad Rali is.



A Rali2-nek hat versenyt terveznek, Orfű, Eger, Ózd, Pécs, Kazincbarcika és Zemplén/Kisvárda sorrendben, míg a Rali3 naptárában Orfű, Eger, Ózd, Pécs, Kazincbarcika, Porrogszentkirály és Pálháza szerepel, a Historic mezőnyére jelen állás szerint Salgó, Boldogkő, Eger, Ózd, Mecsek, Komló és Pálháza helyszín vár.