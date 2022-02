Ez nem véletlen, hiszen ha egy átlagos ötajtós személy­autót veszünk alapul, akkor egy profi autófényezés ára akár meghaladhatja az egymillió forintot, bár mindig akadnak olcsóbb, akciós ajánlatok is, de típus függvényében több millióra is rúghat a teljes festés. Általánosságban igaz, hogy minél nagyobb a jármű, annál magasabbak lesznek a festés költségei. Ezt Lovász Róbert tapolcai szervizvezető is megerősítette, aki lapunk érdeklődésére elmondta, az igényeket jellemzően ezen a területen is az árak határozzák meg.

– Viszonylag kevés jármű érkezik hozzánk és más szervizekbe is a teljes fényezés igényével. Többnyire valamilyen sérülés (karcolás, horpadás, kopás) kapcsán fordulnak szakemberhez a gépjármű-tulajdonosok, a teljes festés inkább csak karambolos autóknál jellemző. Egy alkatrész, például a motorháztető előkészítése, festése nagyjából 50-60 ezer forintról indul, így már könnyen kiszámolható, hogy mennyibe kerül egy teljes fényezés, amikor az alkatrészek száma tíz fölötti. Az ár természetesen alkatrészenként is más, amíg egy lökhárító, vagy ajtó fényezése 50–100 ezer forint között alakul, addig egy külső tükör, vagy kilincs 10–20 ezer forintból kijön. Ez csak a festésre és annak előkészítésére vonatkozik, sérült elemnél még a javítás költségei is hozzáadódnak ehhez az összeghez – jegyezte meg a Naplónak nyilatkozva Lovász Róbert.

A festés folyamata egyébként az alapos mosással kezdődik, majd az érintett elemek szétszerelésével és a régi festék eltávolításával folytatódik. Ezután az autót elhelyezik a homokfúvó kamrában, majd következhet az alapozás, az egyenetlen területek kiigazítása, továbbá a csiszolás és a poreltávolítás, a gépjármű festése, a lakkozás, a szárítás, az alkatrészek összeszerelése, végül pedig a fényezést lezáró polírozás.

Egy gépkocsi teljes fényezése legalább három hetet vesz igénybe, de típus függvényében ez akár több is lehet. Csak a szétszerelés legalább két napig tart.

– Volt a szervizben nálunk olyan veterán autó, amelyen mintegy hatszáz órát dolgoztunk, de amúgy nem ez a jellemző. Sőt, ha csak egy-egy alkatrész kezeléséről van szó, ennél lényegesen rövidebb idő alatt elkészül a munka. Szerencsés esetben akár néhány nap alatt eltüntethető a csúnya sérülés – mondta a tapolcai szakember.

A színek választása széles határok között mozog, tulajdonképpen bármilyen színt választhat a tulajdonos, ugyanakkor a korábbihoz képest eltérő szín esetében a forgalmi engedélyben is módosítani szükséges az autó színét. Ezt a területileg illetékes okmányirodában lehet intézni. Extra színigénynél mindenképpen érdemes tájékozódni és a választott szervizzel tárgyalni, hogy egyáltalán beszerezhető-e a kívánt szín.