Napjaink egyik legnépszerűbb tenorja, Andrea Bocelli 2022. október 15-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.

A 63 éves olasz énekes fellépett az idei labdarugó Európa-bajnokság megnyitó ünnepségén Rómában, ahol Puccini Nessun dorma című szerzeményét adta elő. Ősszel az Egyesült Államokban kezdte meg turnéját, amelyet jövőre Európában folytat - közölték a szervezők az MTI-vel.

Andrea Bocelli egyedi hangszíne teljes és erőteljes, a belcantótól egészen a verismóig terjed, a lírai repertoártól a populáris balladákig. Az élet egy másfajta képességre is rávezette, amikor elvesztette látását. Mint a közlemény fogalmaz, szívével kezdett el látni a szeme helyett, ezért is tudja olyan tökéletesen érezni, láttatni és átadni dalainak mondanivalóját.

Több mint húsz éve tartó pályafutása során 90 millió lemezt adott el világszerte, meghódította a klasszikus és a popzenei csúcsokat egyaránt. Fellépett a világ valamennyi nagy koncerttermében és operaházában, számos nemzetközi rendezvényen.

A mai napig a legnagyobb slágere a Con te partiro, amelynek angol verziója a Sarah Brightmannel közös duettje, a Time to Say Goodbye. A folyamatos koncertezések, előadások mellett szinte minden évben új albummal jelentkezik. Olyan kiváló énekesekkel dolgozott együtt, mint Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion, Tony Bennett, Ariana Grande, Jennifer Lopez vagy Nicole Scherzinger. Az elmúlt évben Matteo fiával a Fall On Me című számban duettezett, Virginia lányával pedig Leonard Cohen Hallelujah című dalát énekelte el.

Bocelli tavaly különleges húsvéti koncertet adott a koronavírus-járvány miatt üres milánói dómból. Legutóbbi lemezén, a tavaly megjelent Believe-en szerepel egy duett Cecilia Bartoli operaénekesnővel, egy kiadatlan dal az olasz zeneszerzőtől, Ennio Morriconétól vagy a Fatima című film záródala.

Jövő őszi budapesti koncertjének programjában népszerű operarészletek és ismert popalbumainak dalai szerepelnek. Andrea Bocellit magyar szimfonikus zenekar és kórus fogja kísérni.