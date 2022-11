A jövő évtől kezdődően a nőknek is megrendezik a labdarúgó Nemzetek Ligáját.

Az európai sportági szövetség (UEFA) csütörtökön jelentette be, hogy a férfiak mintájára 2023 őszétől a nőknél is az NL-meccsek váltják fel a felkészülési találkozókat. A sorozatnak az Európa-bajnoki és a világbajnoki kvalifikációban is lesz szerepe.