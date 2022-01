Magyarország kontra Soros: harc a civilizációért címmel hamarosan bemutatják a Hír TV-n Tucker Carlsonnak, az amerikai Fox News sztárműsorvezetőjének a hazánkról szóló dokumentumfilmjét.

A Tucker Carlson Originals új epizódjának az előzetesében a neves konzervatív médiaszemélyiség mások mellett Orbán Viktor miniszterelnökkel beszélgetve járta körbe, hogy a tőzsdespekuláns milyen eszközökkel és módszerekkel igyekszik felerősíteni az Európába – és hazánkba – irányuló illegális migrációt.

Arra is kitértek, hogy Soros Györgyék hogyan terjesztik a balliberális ideológiát, amelynek része a hagyományos nemi szerepeket megkérdőjelező LMBTQ-s érzékenyítő kampány is. A dokumentumfilm Carlsonnak a Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel készített minapi interjújában is szóba került. A publicista akkor azt méltatta, hogy hazánk kiépítette a déli határzárat, s az USA Mexikóval közös határvonalánál szerzett tapasztalatai fényében meglepődött, hogy a magyar létesítmény gyakorlatilag száz százalékos hatékonysággal akadályozza meg az illegális bevándorlást.

Carlson kérdésére a tárcavezető kifejtette: Sorosék a saját érdekeikre nézve veszélyesnek tekintik, hogy Magyarország patrióta, keresztényalapú politikát valósít meg.

– A célunk az, hogy megfeleljünk a nemzeti érdekeknek, konzervatívak vagyunk és ugyanakkor sikeresek. Tehát alapvetően a létezésünk veszélyt jelent a számukra, mert azt állítják, hogy csak akkor valósulhat meg progresszív, sikeres politikai rendszer, ha szélsőségesen liberálisok vagyunk

– fogalmazott Szijjártó.

Emlékezetes: Tucker Carlson tavaly nyáron ellátogatott hazánkba, ahol az esztergomi MCC Feszten tartott előadást. Akkor úgy vélte, hogy az USA-ban nincs nagyobb szabadság, mint Magyarországon, amit azzal is indokolt, hogy például itt a politikusoknak nincs szüksége fegyveres testőrökre. A magyar médiaviszonyokat is kiegyensúlyozottabbnak és egészségesebbnek nevezte a tengerentúliaknál, ugyanis elmondása szerint ott a sajtóorgánumoknak több mint 90 százaléka van a jelenleg hatalmon lévő demokrata párti adminisztráció kezében.

A liberális erőcsoportok által kifejtett érzékenyítést olyan káros jelenségként írta le, amellyel már az amerikai társadalom jelentős részének átmosták a tudatát. Ennek eredményének nevezte például a szobordöntögetéseket, valamint, hogy megszégyenítik azokat, akik büszkék a történelmükre, és az őseik tetteire, vagy akár csak régebbi – a klasszikus irodalmi művekben is megtalálható – szavakat használnak.

Tavaly a Time magazin Carlsont Amerika talán legerősebb konzervatívjának nevezte. A Publicista 2016 óta vezeti a Fox New-on esténként jelentkező, róla elnevezett politikai talk show-t, s korábban számos meghatározó médiumnál – köztük a CNN-nél, és a Wall Street Journalnél – is dolgozott, s több könyvet is szerzőként jegyez.

Borítókép: Tucker Carlson Esztergomban 2021. augusztus 7-én / MTI / Szigetváry Zsolt