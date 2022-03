A kormány a járványügyi veszélyhelyzet idején rendelt el korlátozásokat az esetleg munka nélkül maradó emberek védelmében – ezek közé tartozott a kilakoltatási tilalom és a bérleti díjak emelésének tiltása –, ám a korlátozások nagy részét azóta feloldották. Márki-Zay Péter ezekkel vélhetően nincs tisztában, ennek ellenére sokat mondó, hogy

az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos legelső meglátása az, hogy engedni kell az önkormányzati lakbérek és díjak megemelését.

A jelölt ATV-s okfejtése úgy is összegezhető tehát, hogy a baloldal választási programja a lakbér- és áremelésekkel bővült – írja a PestiSrácok.hu cikke alapján az Origo.

A rezsicsökkentést is eltörölné Márki-Zay

Márki-Zay legújabb kijelentése teljesen mértékben beleillik abba, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést.

Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni

– jelentette ki korábban Gyurcsány jelöltje. A baloldali Márki-Zay eltörölné a rezsicsökkentést, és nem érdekli, mi történne az emberek életkörülményeivel.

Ahhoz, hogy fönntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiaár-növekedést

– fogalmazott némileg meghökkentő módon Gyurcsánynéval folytatott október 14-ei beszélgetésén, hozzátéve, hogy „a végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizet, meg hogy nem az ember fizeti meg.”

Gyurcsány jelöltje nem válogatott a jelzőkben, és a rezsiárak maximalizálását „kommunista ötletnek” nevezte. „Amikor ezek a kommunista ötletek előjönnek, hogy 360 legyen a kenyér, vagy állítsuk meg... Emlékeznek, a hetvenes években, amikor volt egy világpiaci olajárrobbanás, hogy ez egy rendkívül komoly változást indított el a világpiacon és a világgazdaságban is. Akkor is egy ideig azt gondolták, hogy mi, itt, a kommunista blokk védve vagyunk a világpiaci hatásoktól, nem voltunk védve. Az egész rendszer összeomlott ebbe az olajárrobbanásba, és abba, hogy ezt meg akarták állítani a határon” – oktatott ki újra mindenkit.

November közepén megint a régi szólamait vette elő, amelyeket még energiacégek lobbistájaként kezdett hangoztatni: a világpiaci árakat nem lehet megállítani a határon, ha a világban nőnek az árak, Magyarországon is nőniük kell és a magyar emberek meg a gazdaság alkalmazkodjanak ezekhez. Azt is hozzátette, hogy a rezsicsökkentésre irányuló adminisztratív megoldások „ostoba dolgok”.

Ezeket is eltörölné Gyurcsány jelöltje

Márki-Zay eddigi nyilatkozataiból egyértelművé válik, hogy nem csak a rezsicsökkentés került a célkeresztjébe:

a kormány összes olyan lépését ellenzi, amely segítséget nyújt a magyar polgároknak.

A tavaly bejelentett élelmiszerárstop szintén a magyar lakosság megsegítését célozta, ennek ellenére Gyurcsány Ferenc jelöltje élesen bírálta az intézkedést. „Szánalmas, hogy Magyarország 30 évvel a rendszerváltás után oda tér vissza, ahonnan elindult, a hatósági árszabályozáshoz” – ment szembe az emberek érdekével korábbi vasárnap esti élő bejelentkezésében. Az intézkedést „ostobának” és „felelőtlenségnek” is nevezte.

Emlékezetes, a baloldali politikus a benzinárak maximalizálását is támadta. „Ühü, hát én mindenképpen azt gondolom, hogy a világpiaci árakat nem lehet megállítani a határon, tehát én általában nem ennek vagyok a híve. Én annak vagyok a híve, hogy ha a gazdaság tud alkalmazkodni ezekhez az árakhoz" – kritizálta az újabb kormányzati segítséget. Majd úgy folytatta, hogy „ezek abszolút ostoba dolgok, be kell valljam, mármint, hogy általában adminisztratív és másokat terhelő megoldások. Ezek a kommunista pártállamban is csak ideig-óráig működtek. Ez most sem fenntartható.”

Nem mellesleg a kormány családtámogatási kedvezményeit is támadta. Márki-Zay arról beszélt, hogy „a piac mindig beárazza, de maradjon a csok”. Ebben pedig az is benne van, hogyha a piac úgy alakítja, akkor visszavonná a jobboldali kormány intézkedését.

Legutóbb pedig az alapvető élelmiszerek árának csökkentését nevezte „ostoba intézkedésnek” Márki-Zay Péter.

Borítóképünkön Márki-Zay Péter. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt