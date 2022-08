A járványtani adatok alapján túl vagyunk a „nyári Covid” okozta emelkedett esetszámon, jelenleg tehát indokolatlan lenne a szigorítás

– nyilatkozta a Magyar Nemzet kérdésére Rusvai Miklós. A víruskutató szerint mivel a Covid nagyjából influenzaszintű megbetegedéssé alakult át, a korábbi járványhullámokhoz képest a jelenlegi csupán egy hullámocskának tekinthető. Az iskolakezdés és a munkahelyekre való tömeges visszatérés azonban nagy valószínűséggel közrejátszik majd egy újabb járványhullám elindításában. Ezek a rizikótényezők viszont feltehetően csak néhány hetes késéssel fogják elindítani az őszi járványhullámot, melynek felfutása és magassága sok egyéb tényezőtől, elsősorban az időjárástól, a gazdasági helyzettől – ami a lakosság mobilitását is befolyásolhatja – és a tömegeket megmozgató események nagyságától, gyakoriságától függ. A szakembert ezért most még nem, az őszi szezonban viszont indokoltnak tartja a kötelező maszkviselés szélesebb körben – az egészségügyi intézmények mellett a tömegközlekedési eszközökön, a közhivatalokban és a bevásárlóhelyeken – történő bevezetését.

Rusvai Miklós továbbá azt tanácsolja, hogy aki még nem igényelte a harmadik oltást, az oltassa be magát, aki viszont már hármat kapott, az várja meg a vélhetően ősz elején megjelenő új, a Pfizer és a Moderna által fejlesztett az eredeti vírustörzs és omikron variáns ellen is hatásos vakcinát. Szavai szerint mivel ezek a védőoltások az eddig ismert mRNS-vakcinákhoz hasonló technológiával készülnek, aki a korábbi oltásoknál nem tapasztalt mellékhatásokat, az az új vakcinákat is bízvást beadathatja magának. Annak viszont, aki az idei év folyamán átesett a fertőzésen, nem indokolt beoltatnia magát, mivel már omikron-specifikus védettséggel rendelkezik. Rusvai Miklós azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az új típusú vakcinák olyan szintre fogják növelni az antitestek szintjét, hogy csak évente egyszer, nagy valószínűséggel csak a rizikócsoportokba tartozó személyeknek fogják beadni.

Ezekre a vakcinákra azonban még várni kell, mivel egyelőre még egyik oltóanyag sem kapta meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét.

Az újdonsült Moderna-vakcinát Európában egyelőre még csak az Egyesült Királyság gyógyszerhatósága engedélyezte a felnőttek számára. A kockázati csoportokba tartozó személyek kapcsán a szakember végül megjegyezte azt is: mivel a rizikócsoportba tartozó emberek többsége már négy oltást kapott, alapimmunizálásként tavaly tavasszal kettőt, ősszel egy emlékeztetőt, idén tavasszal pedig egy megerősítőt, az egészségügyi döntéshozóknak meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ötödik oltást is igényelni lehessen. Erre a jelenlegi szabályozás szerint nincs lehetőség – fűzte hozzá.