A baloldali iskolareform magába foglalná a kisiskolák bezárását és az ott dolgozó tanárok szélnek eresztését, ahogy korábbi kormányzásuk idején 381 helyen zártak be iskolát és 15 ezer tanárt bocsájtottak el.

Eltörölnék a felzárkózási célból bevezetett három éves kortól kötelező óvodáztatást, már korábbi kormányzásuk idején is sokszor a költségvetési spórolás áldozatai lettek az óvodák. Beavatkoznának az egyházi iskolák felvételi rendszerébe, nemtetszésüket kifejezve az egyházi iskolák növekvő száma miatt, ahogy korábbi kormányzásuk idején is csökkentették a támogatásokat az egyházi iskolákban tanuló diákok után – közölte Rétvári Bence.

Az államtitkár kitért még arra is, hogy a baloldaliak egy „átmeneti időre” a tartalmi szabályozókat is felfüggesztenék, mindenki azt tanítana, amit akarna, és azt nem tanítana, amit nem akarna, ami akár tantárgyak eltűnésével is járhat, ahogy korábbi kormányzásuk idején az alsós osztályozást is el akarták törölni. Ezen felül külső coachoat küldenének az iskolákba, országosan központosított külső tanfelügyeleti rendszer vezetnének be, valamint az oktatást újból piacosítanák – sorolta a politikus.