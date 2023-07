A ponthatárváró esemény a népszerű könnyűzenei előadók fellépése mellett hasznos időtöltést is kínál, ugyanis számos felsőoktatási intézmény és az OH is információs pulttal várja az érdeklődőket – tették hozzá. A felsőoktatási tanulmányok előtt állók itt tájékoztatást kaphatnak a többi között a felvételi, illetve a pótfelvételi eljárásról, a magyar állami ösztöndíjról és az egyetemi élet nyújtotta lehetőségekről. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletes program és további információ az esemény közösségimédia-felületén olvasható.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén sem csak a budapesti helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis több vidéki városban - Debrecenben, Egerben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden - is lesz ponthatárváró rendezvény

– áll a közleményben.