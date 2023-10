A tárcavezető azt mondta: optimista volt az elmúlt másfél évben is a tárgyalások menetét illetően, és a megjelent sajtóhírek is alátámasztják ezt az optimizmust. Kérdésre válaszolva ugyanakkor megjegyezte: most már hagyományosan a sajtóból értesülnek az Európai Bizottság esetleges álláspontjáról, hivatalosan nem kaptak még semmilyen megkeresést.

Minden ki van tárgyalva", minden esetben megállapodás közeli helyzetben vagyunk, a közérdekű feladatokat ellátó alapítványok, a kohéziós pénzek és a helyreállítási pénzek esetében is

– erősítette meg Navracsics Tibor, aki szerint a bizottságtól múlt héten kapott kérdések megválaszolásán is dolgoznak, az Országos Bírói Tanács munkafeltételeivel és minden aprólékos kérdéssel kapcsolatban igyekeznek kielégítő választ adni.

A miniszter azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek szerint a támogatások feloldásának feltétele lehet az, hogy a magyar kormány megszavazza az uniós költségvetés emelését és az Ukrajnának nyújtott jelentős pénzügyi támogatást, azt mondta: semmilyen megkeresést nem kaptak ezzel kapcsolatban, és nem is hiszi, hogy össze lenne kötve a két téma. Időben lehet, hogy párhuzamosan folyik a tárgyalássorozat, illetve az Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi segítség előkészítése, de nem hiszi, hogy logikailag össze lenne kötve

– mondta.

Szintén kérdésre megerősítette: