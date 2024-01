Cikkünk frissül!

ENSZ-szervezetek közös felhívása: a világ nem fordíthat hátat Gázának

Az ENSZ fő humanitárius szervezeteinek vezetői kedden arra kérték a nemzetközi közösség tagjait, hogy folytassák a szervezet palesztin ügyekért felelős ügynökségének (UNRWA) finanszírozását.

„A világ nem hagyhatja magára Gázát!” – áll a közös nyilatkozatban, amelyet tucatnyi ENSZ-ügynökség vezetője írt alá, köztük a menekültügyekért felelős ügynökség (UNHCR) főbiztosa, Filippo Grandi és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is.

Azon vádak, hogy az UNRWA több alkalmazottja is részt vett az október 7-i Izrael elleni kegyetlen támadásokban, egyszerűen borzalmasak

– áll a közleményben.

„Mindazonáltal nem szabad akadályoznunk egy egész szervezetet abban, hogy teljesítse a megbízatását, és olyan embereket szolgáljon, akiknek kétségbeesetten szükségük van rá”.

Az ENSZ-ügynökség dolgozóiról szóló feltételezések megjelenése után számos ország jelentette be, hogy felfüggeszti támogatását. Az Egyesült Államok mellett a többi között Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Japán és Kanada hozott ilyen értelmű döntést. Néhány állam viszont azt közölte, hogy az UNRWA-nál zajló vizsgálat idején is folytatja a gázai palesztinok segélyezését, így Norvégia, Törökország, Írország, valamint szervezetként az Európai Unió is így döntött.

Az ügynökségek vezetői a mostani nyilatkozatban kifejtették; amennyiben az UNRWA-t finanszírozás nélkül hagyják, az „a humanitárius rendszer összeomlásához vezetne a Gázai övezetben”.

António Guterres ENSZ-főtitkár kedden New Yorkban 35 tagállam és az Európai Unió képviselőivel találkozott, hogy megpróbálja bebiztosítani az UNRWA munkájának folytonosságát, amelytől palesztinok milliói függnek.