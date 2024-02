Szövetségünk mindig is határozottan kiállt a szabad véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága mellett. Tiltakoztunk, amikor politikusok fenyegettek meg elhallgattatással hivatásukat gyakorló újságírókat és hallattuk a hangunkat, amikor baloldali tüntetéseken ért durva atrocitás kollégákat. Nem hallgattunk, amikor túlterheléses támadás érte a Telex és a 444 oldalait és kiálltunk az ATV-csoport megfenyegetett munkatársai mellett. Tiltakozásunknak adunk hangot most is, felszólítva egyben a baloldali médiumokat és újságírószervezetüket, a MÚOSZ-t, hogy álljanak ki a támadást elszenvedett kollégák mellett