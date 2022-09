Az MNB-Ingatlan Kft. 2018-ban kezdte meg beruházását az egykori balatonakarattyai MÁV-üdülő helyén azzal a céllal, hogy a régóta kihasználatlan területet új funkcióval ruházza fel. A településen Balatonakarattyai MNB Oktatási és Konferenciaközpont nyitja majd meg kapuit - amit a helyiek csak BOKK-ként emlegetnek -, többek között hazai és nemzetközi konferenciák helyszíneként. Az MNB alapítványa többször is hangsúlyozta az építkezés zöld jellegét a jegybank fenntarthatósági alapelveivel összhangban, amelyek úgy tűnik, valóban követendő példaként emelik ki a Balaton-menti beruházások sorából. A látványtervek arról tanúskodnak, hogy a környezetbe illeszkedő, modern komplexum épül, több száz elültetett fa övezetében, ahol napelemek és elektromos töltő állomások is támogatják az energiatudatosságot. Balatonakarattya azonban kis település, ahol egy nagyléptékű beruházással összefüggésben számos kérdés felmerülhet. A beruházás helyi szempontjairól Rozs Pétert, Balatonakarattya alpolgármesterét kérdeztük.

Az MNB-Ingatlan Kft. nagyléptétű beruházást valósít meg Balatonakarattyán. Hogyan hat a településre a fejlesztés?

Az egykori MÁV-üdülő rehabilitációjának kérdése már évek óta fennállt, hiszen olyan területről van szó, amely nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Évek óta kerestük a lehetőségét, hogyan lehetne úgy hasznosítani, hogy abból az akarattyaiaknak is előnye származzon, hiszen egy új nagyberuházás az annak otthon adó település számára számos közvetlen és közvetett hasznot jelent városfejlesztési és városgazdálkodási szempontból egyaránt. Több tucat új munkahelyet teremt a település és környéke számára, adóbevételt generál a költségvetésnek. Továbbá turisztikai szempontból is előnyös, hogy Balatonakarattya hazai és nemzetközi szinten is említésre kerül, különféle szakmai események helyszínként.

Az előnyök mellett kontra érvek is felmerültek abból kifolyólag, hogy a Balatonakarattya kis település, amelynek megszokott hangulatára, a mindennapjaira esetleg zavaró hatással lehet egy ilyen komplexum működtetése.

Határozottan azt gondolom, hogy új beruházások nélkül nincs fejlődés. Számos település ül a babérjain és küzd a csökkenő lélekszámmal, a szűkülő lehetőségekkel. A BOKK kapcsán kétséget kizáróan egy színvonalas beruházásról beszélünk, amit azok sem tudnak kétségbe vonni, akik kevésbé voltak támogatóak a kérdésben. A komplexum oktatáshoz, konferenciák szervezéséhez kapcsolódó funkciót fog betölteni, és nem például egy hangos szórakozóhely nyílik a centrum vagy a part közelségében, bár hozzáteszem, ez utóbbi lehetőségéért is sok település küzdene. Számunkra, a városvezetés részéről is elsődleges szempont volt, hogy a helyi adottságokhoz mérten, helyi érdekeknek megfelelően valósuljon meg a beruházás. Felmerült korábban például a parkolás kérdése is. Voltak, akik aggódtak amiatt, hogy az utakat túlterheli a komplexum forgalma és a helyiek nem fognak majd tudni ott parkolni, ahol eddig is tették. Ezeket a problémákat mi láttuk és nyilván képviseltük is az akarattyaiak álláspontját a beruházó felé, melynek köszönhetően például több tucat parkolóhely kap helyet a területen. Vagy ott van az egyik legfontosabb szempont, az egész éves munkahelyteremtés is. Ami nagy érték, főleg, hogy a Balaton közelében sok esetben inkább szezonális foglalkoztatással tudunk számolni, ha hasonló komplexumok kezdenek el működni. A BOKK esetében ugyanakkor a beruházó már a legelején hangsúlyozta, hogy egész évben számít a környék dolgozóira.

A helyi szintű infrastruktúrára hogyan hatott az építkezés?

Azt gondolom, hogy számos olyan fejlesztést sikerült átvinni, ami nem csak a komplexumhoz szükséges, de a környékbeliék életét is kényelmesebbé teszi. Például megújult a környék áram- és a telekommunikációs hálózata vagy a korábban igencsak bajos csapadékvíz elvezetés is. Emellett a beruházó azt is vállalta, hogy a komplexum körüli utakat is rendbe teszi, így a Koppány sor az építkezés végével például megújult formában lesz használható.

Balatonakarattya méltán híres a Magaspartról és természeti kincseiről. A jegybank többször is hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság és természetvédelem fontos kritériumok a beruházásnál, helyiként, a helyi adottságokat ismerve, hogyan látja mindennek kérdését?

A Balaton élővilága mindannyiunk számára kincs és az is marad, olyan formában, ahogyan ismerjük és szeretjük, ebből semmit nem engedhetünk. A beruházásnak vannak szabályozott és objektív, hatósági oldalról megkövetelt feltételei, a szakmai elvárások szigorú keretrendszert jelölnek ki a megvalósítás folyamatához. Árgus szemekkel figyeltük a BOKK-hoz kapcsolódó környezeti hatástanulmányokat, valamint a dendrológiai vizsgálatokat és annak betartását. Az építkezés már több éve tartó folyamat, de szerencsére szó sincs semmilyen, az élővilágot veszélyeztető problémáról.

A Balatonakarattyai MNB Oktatási és Konferenciaközpont Szív Épülete

Forrás: MNB-Ingatlan Kft.

Felmerültek hírek azzal kapcsolatban, hogy a jegybank bevezette a Balaton vízét az épülő komplexumba.

Én is olvastam arról, és értem, hogy ha kritikával szeretnének illetni egy Balaton melletti beruházást, elég kézenfekvő a tóval összefüggésben kérdéseket feltenni - vagy épp azokat nem feltenni -, hanem valamiféle vészt sugallani. Azonban, a helyiek, köztük én is pontosan tudom, hogy a beruházással érintett partszakaszon, a korábbi hasznosítás idején is megtalálható volt a csatorna, amelyet a Balaton vize töltött fel, tehát a víz nem most került „bevezetésre”. Most az történt, hogy a beruházó a csatornát kiszélesítette, a terveknek megfelelően. A beruházás miatt valóban megváltozik az érintett környék külleme, forgataga és az is, ahogyan a település vérkeringéséhez kapcsolódóik a terület. Új zöld területek születnek több száz új fával, több tízezer új cserjével a régóta gondozatlan területen. Szóval egy klasszikus szófordulattal élve, érdemes meglátni fától az erdőt.