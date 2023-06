Hirdetés 44 perce

Részmunkaidőben is betölthető állások Pécsen

A pécsi álláskeresők között is akadnak bőséggel olyanok, akik elsősorban nem teljes, hanem részmunkaidős állások után érdeklődnek. Természetesen az elhelyezkedési lehetőségek számukra is adottak, például a PecsAllas.hu weboldalán keresztül, ahol időről időre fel szoktak bukkanni részmunkaidős állások is. A következőkben bemutatjuk, hogy milyen területeken lehet érdemes keresgélni.

blond businessman happy expression

Adminisztrátori, asszisztensi munkák Az adminisztrátori és az irodai asszisztensi munkák az álláshirdetések rendszeresen visszatérő szereplői. Nem ritka, hogy ezek a pozíciók részmunkaidőben, 4 vagy 6 órás munkavégzéssel kerülnek meghirdetésre. A munkakör jellemzően olyan feladatokat foglal magában, mint például az adatbevitel, a különböző dokumentációk kezelése, az iratok iktatása, a nyilvántartások vezetése, valamint az e-mailben és telefonon keresztül történő ügyintézés, kapcsolattartás. A pozíció betöltéséhez általában legalább középfokú végzettségre, felhasználói szintű számítógépes ismeretekre, valamint olykor nyelvtudásra is szükség van. Emellett pedig kiemelt fontossággal bír a pontosság, a precizitás, a kommunikáció, valamint jó problémamegoldó képesség is. Amennyiben Pécs irodai munka palettájára kíváncsi, kattintson a linkre. Kereskedelmi pozíciók Részmunkaidős munkavégzésre a kereskedelemben is bőven akadhat lehetőség, akár Pécsen is. A bolti eladói, pénztárosi, árufeltöltői munkakörök ugyanis gyakran kerülnek ilyen formában meghirdetésre. A feladatok a pozíciótól függően eltérőek lehetnek: míg egy pénztáros a fizettetés lebonyolításáért, addig egy árufeltöltő a polcok feltöltéséért, rendezéséért felel. A bolti eladók pedig ezen tevékenységeket együttesen is ellátják. Az elvárások tekintetében a legjobb esélyekkel a középfokú képesítéssel és releváns szakmai tapasztalattal rendelkezők indulnak, ugyanakkor ezt nem minden bolt írja elő követelményként. Ehelyett gyakran sokkal inkább a hozzáállás, a személyiség és a munkamorál kerül előtérbe, mint döntő tényező. Ügyfélszolgálatos munkakörök Az ügyfélszolgálatos, illetve call centeres pozíciók esetében ugyancsak gyakran adódhat lehetőség a részmunkaidőben történő munkavégzésre. Ezen munkakörökben az alapvető feladatokat a cég termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos megkeresések és kérdések megválaszolása, a panaszkezelés, a rendelések felvétele, illetve a társosztályokkal való együttműködés jelenti. A pozíció általában már középfokú végzettség birtokában betölthető, ami mellett gyakran megjelennek a nyelvtudásra vonatkozó követelmények is. Fontos elvárás szokott még lenni a felhasználói szintű számítógépes ismeret, a kiváló szóbeli és írásbeli kommunikáció, valamint a magabiztos fellépés, pozitív szemlélet.

