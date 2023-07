Július 15-én a helyi közösség végre átvehette a nyolc hónapos közösségi tervezés eredményeként elkészült közösségi teret, ami többek között egy szabadtéri mozinak is otthont ad Kisapátiban.

A Közösség-Tér-Település (röviden KTT) csapata minden évben más régióban rendezkedik be, és hazai kistelepüléseken végez több hónapos közösségi tervezéseket, illetve ezekre épülő közösségi építést. A program célja kettős, hiszen egyik fontos célja a település- és vidékfejlesztés, emellett viszont szakmai gyakorlatot is biztosít fiatal pályakezdők és egyetemi, főiskolai hallgatók számára, akik élesben is kipróbálhatják magukat a területükön (legyen az építészet, közösségszervezés, szociológia vagy humánökológia).

A program 2023-ban a veszprémi térségre fókuszált. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásának is köszönhetően a KTT harmadik évfolyama a Szent György-hegy egyik településén, Kisapátiban tervezett hónapokon át: július 15-én itt adták át a nyári építőtábor keretében született többfunkciós közösségi teret, aminek még a nevét is a helyiek választották meg.

Forrás: Közösség-Tér-Település

„A KTT nyári építőtáborai tulajdonképpen közösségi építések, amelyekben nagy hangsúlyt helyezünk a helyi lakosok bevonására. A célunk minden esetben az, hogy a hosszú, csaknem nyolchónapos előkészítő munkánk eredményeként valóban olyan közösségi építmények és terek jöjjenek létre minden településen, amik szolgálják az adott kistelepülés valós igényeit.” – árulta el Kovács Vanda, a KTT egyik alapítója, s egyben szakmai vezetője

Szombaton délután öt órára készült el és hat órakor már átadásra is került a KTT legújabb, számszerűen hatodik szabadtéri közösségi tere Kisapátiban. A harmadik évfolyam októbertől végzett közösségi tervezést a településen, kereste azokat a tereket, amiken a helyiek változtatni szeretnének és azokat a funkciókat, melyeknek hiányoznak a terei a faluban. A nyolc hónapos tervezési folyamatban több helyszín is fókuszba került, de a helyi focipálya és a Kultúrház mögötti “háromszög” volt a legnépszerűbb. Ezekre készítettek a programban jelenleg részt vevő építész hallgatók – Göbölös Fanni, Kovács Brigitta és Vizi Borbála - hat különböző koncepciót, melyek közül közös gondolkodást követően a helyiek végül a Kultúrház mögötti teret és a stégszerű, lineáris formát választották ki. A fiatalokat a folyamatban végig mentorok segítik a KTT-ben töltött gyakorlati idejük alatt. Nem volt ez másként ebben az évben sem. A tervezés során Cseh András, a CAN Architects építésziroda alapítója és vezető tervezője folyamatos szakmai segítséget és támogató hátteret biztosított a hallgatók számára miközben a csapat a helyi közösség által kiválasztott alapkoncepciót finomítva végül készre csiszolta a terveket a helyiek által hiányolt funkciók mentén.

“Az egyik első funkció, ami a történetek mentén kirajzolódott, a kertmozi volt, aminek régen nagy hagyománya volt Kisapátiban. Nosztalgikus történeteket hallgattunk arról, hogyan vetített a mozigépész annak idején a Kultúr falára. Ez a funkció határozta meg a közösségi tér tájolását és kezdő magasságát is.” – mondta Kovács Vanda

Forrás: Közösség-Tér-Település

A közösségi tervezés során többször is felmerült az igény, hogy a helyi fiataloknak szükségük lenne egy saját, kuckósabb térre. Így megfigyelhető, hogy a kialakult közösségi térben a mozi lépcsői a túloldalon játékosan a szintvonalnál egy lépcsőfokkal lejjebb ereszkednek és érzetre jobban bezárnak. A csapat szerette volna valamilyen módon bekapcsolni a területen alapvetően rendelkezésre álló sportályát is a közösségi térbe. Ennek köszönhető a sima padozat, ami akár három-négy embernek ad egyszerre lehetőséget jógázásra. De ez a tér a fiatalok lépcsőjéről nézve akár mini színpadként is tud funkcionálni, vagy ahogy az az átadón is történt, pár paddal önálló beszélgetős térré is alakulhat.

A tér negyedik funkciója a közösségi lét motorjáról, a közös étkezésről szól. Fontos volt a helyiek számára, hogy legyen egy hely, ahol sokan le tudnak ülni, együtt lenni és együtt enni. Ezzel a nagy asztalos térrel zárul be a tér. A hatalmas asztalt egy csodálatos régi tölgyfa asztallapból építette újjá a KTT csapata, amit a falu régebben egy turistaházból örökölt. Az árnyékolás szintén fontos aspektus volt, ennek a szükségességét már az építés hetében is mindenki a saját bőrén tapasztalhatta, hiszen nem túlzás azt mondani, hogy minden nap reggeltől estig a tűző napon serénykedtek egyetemisták, mentorok és helyiek, annak érdekében, hogy a tér a tervezett időben elkészüljön. Hogy ez a jövőben ne jelentsen gondot, a szerkezet egy fehér Raschel-háló árnyékolót kapott, amit huzalozással egyúttal egy őszi szőlő telepítésre is előkészítettek a fiatalok. A tervek szerint idővel ez ad majd természetes árnyékot az egész szerkezetnek.

Forrás: Közösség-Tér-Település

“A Stég névre keresztelt szabadtéri közösségi tér minden ízében közösségi: a tervezésétől az építéséig a helyi közösségről szólt, sőt nélkülük el se készülhetett volna! Az előkészületektől, a fa megmunkálásáig minden munkában volt kire számítani, mindig jött segítség.” – mondta Kovács Vanda

A KTT az elmúlt évek során Baranya megye több településén – Magyaregregyen, Martonfán és Szászváron – valamint Diósjenő és Nógrád falvaiban is végzett közösségi tervezések mentén lezajló építéseket, amelyek eredményeként szabadtéri közösségi terek, ifjúsági tanulási terek jöttek létre az ország különböző pontjain.

Bővebben a programról: www.kozossegtertelepules.hu