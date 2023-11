Az MVM Future Talks tudományos sorozat az idei évadban a bolygó legégetőbb problémáira, azaz a „bolygóhatárokként” emlegetett világszintű kihívásokra fókuszál. Ezek közé tartozik az energiabiztonság, az élelmezés, a közlekedés, a klímaváltozás, a hulladékkezelés, de a társadalmi hasznosság és veszélyek kapcsán éles vitákat kiváltó mesterséges intelligencia is bekerült a témák közé.

Az idei évadban az MVM Future Talks egy dokumentumfilm-sorozattal indul, amelyben hazai hírességek és véleményvezérek utaznak el a világ különböző pontjaira, hogy személyesen vizsgálják meg az emberiség egészét érintő kihívásokat, és mutassák be a tudomány lehetséges megoldásait.

A nagykövetek mini dokumentumfilmjeit október 30-tól lehet megtekinteni az MVM Future Talks hivatalos weboldalán, ahova minden héten két új nagykövetvideó kerül fel. Az első körben Wossala Rozina és Osbáth Norbert (PamKutya) külföldi útjait tekinthetik meg a nézők. Wossala Rozina, sztárséf az élelmezésbiztonság témájában többek között olyan szingapúri techcégeket mutat be, ahol laborban tenyésztett húsokkal keresnek alternatív megoldást az állattenyésztés környezeti terhelésének csökkentésére és az élelmiszer-ellátás javítására.

Forrás: MVM Zrt.

Osbáth Norbert (PamKutya) youtuber a nyugati féltekére utazott, hogy a személy- és áruszállítás jelentette kihívásokba adjon betekintést. Nagyköveti videójában a rotterdami kikötőből Amerikáig tartó útját követhetjük nyomon, amelyben kipróbálja például az arizonai Phoenixben bárki számára elérhető önvezető taxiszolgáltatást is.

Rajtuk kívül jövőnagyköveti szerepet vállalt még magára Nánási-Ördög Nóra, Bazsó Gábor „Karotta”, Abosi Barna és Magyarósi Csaba is, akik a fennmaradó négy globális témát szakértők bevonásával, kontinenseken átívelő külföldi utazások alkalmával mutatják majd be. A nagykövetek 3 kontinens 12 országában forgattak mini dokumentumfilmeket, többek közt az Egyesült Államokban, Szingapúrban, a Maldív-szigeteken, Izlandon, az Egyesült Arab Emirátusokban, Horvátországban és Las Vegasban is.

A dokumentumfilmek témáira a nézők három héten keresztül folyamatosan szavazhatnak az MVM Future Talks weboldalán. Az online voksolás eredménye alapján dől el, hogy a magyarok számára melyik három legfontosabb globális kihívás kerül majd be az évad utolsó elemét jelentő tudományos talk show-ba, ahol hazai szakértők ütköztetik a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket. A műsort november második felében élő online streamként lehet majd követni az mvmfuturetalks.hu oldalon.