Az Adria északi részén, a Kvarner-öbölben található Cres és Lošinj a rómaiak megérkezéséig egy sziget volt, kereskedelmi és hajózási szempontok miatt azonban egy keskeny csatornával választották szét Osornál. A két szigetet ma egy nagyjából húszméteres híd köti össze. Lošinj északi része kevéssé lakott, a központ a sziget északi csücskétől bő húsz kilométerre található Mali Lošinj település.

A régi erőd és a harangtorony egy domboldalban található, míg a városka középpontját félkör alakú öböl szegélyezi, ahonnan hangulatos sétány vezet a nyaralófélszigetre (Čikat-öböl). A szigeten a régi történelmi korok emlékeiből és a műemlékekből néhányat találunk csak, viszont ezért a hiányosságért speciális mikroklíma és örökzöld, különleges növényvilág kárpótolja az utazót. A sziget körül egy meleg tengeri áramlat fut végig, aminek köszönhetően az időjárás a téli hónapokban is enyhébb, mint a Kvarner-öböl más szigetein, és a vegetáció a dél-dalmáciainak felel meg. A növényvilága szubtrópusi örökzöld, különféle citrom, narancs és mandarin­ található a szigeten, a pálmafákról, a hatalmasra nőtt leanderekről és agávékról nem is beszélve.

Lošinj sziget partvonalát számos öböl és félsziget tagolja, a növényzet dús és örökzöld Forrás: Marton Attila/Napló

Érdekesség, hogy kétszáznál is több gyógynövény terem Lošinjon, és a mirtusz horvátországi leggazdagabb termővidéke is ez a sziget. Az örökzöld fa bogyójából likőrt, valamint illó- és masszázsolajat is készítenek.

A sziget partvidéke rendkívül tagolt, ezért az utazó számos fürdésre alkalmas öböl közül válogathat. Akadnak közöttük homokos partok és apró köves, kavicsos talajú strandok is. A kempingek környékén zsúfoltabbak a strandok, míg a hosszabb sétával megközelíthető öblökben csak néhány másik turistával kell osztozni a partszakaszon. Az aktív pihenést kedvelők két kerékre is pattanhatnak, a szigeten mintegy harminc kilométernyi kerékpárutat építettek ki. A sziget legmagasabb pontja a Televrina (589 méter), ahova a panoráma miatt érdemes túrázni. A Cres és Lošinj közötti csatornában egy delfinrezervátum is működik. Sokak által kedvelt program Lošinj szigetén a delfintúra.

Az Osoršcica hegy csúcsa a sziget legmagasabb pontja Forrás: Marton Attila/Napló

Akinek nem lenne elegendő vagy megfelelő a sziget számos öblének egyike, az Lošinj­ról vízi taxival vagy hajóval több közeli aprócska szigetre – Unije, Susak, Ilovik – kirándulhat át, és fürdőzhet homokos talajú öblökben.