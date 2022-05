Párizzsal a híres francia nagy sebességű vonat, a TGV köti össze Lyont, és egyébként innen ugyancsak vonattal közel van Genf. De térjünk vissza az ókorban Lugdunumnak nevezett településre, ahol a Római Birodalom emlékét őrzi ma is az Odeon, az egykori félkör­íves, lejtős elrendezésű, háromezer ülőhelyes színház romja. A színpadra állva kipróbálhatjuk, ma is milyen jó az akusztika.

Lyonban éltek, dolgoztak a Lumière fivérek, Auguste és Louis, a mérnökök, akik feltalálókként korszakalkotó szerepet játszottak a fotográfia és a film történetében. Róluk nevezték el a város egyik egyetemét, az Université Lumi­ère-t, ahova a legtöbb diák jár, és mivel annyi itt a felsőoktatási intézmény, röviden csak Lyon II.-ként, Lyon Deux-ként (ejtsd: Lyon Dö) emlegetik. S még mindig Lumière, pontosabban Fête des Lumières, azaz a Fény Ünnepe, a város leghíresebb fesztiválja, amelyet decemberben tartanak, és olyankor füzérek, lampionok, zenés fényfestés lepi el a házakat, az utcákat.

Persze Lyonban is érdemes sétálni a belvárosban, megnézni a múzeumok neves festménygyűjteményeit, de igazán megízlelni a hely szellemét a kis éttermekben és a piacon lehet. A város gasztronómiai központ, a friss termények, tej- és pékáruk a környék kistermelőitől érkeznek. A lyoni konyha nem sok vizet használ, inkább rengeteg vajat, tejszínt. Jellegzetes étele többek között a hurka, a kolbász, a sajtkrém, a csukagaluska, a buggyantott tojás burgundiai szósszal, a rántott pacal mártással. S mindig kíséri azokat Beaujolais (ejtsd: bozsolé; bíbor primőrbor) vagy más bor. A desszertet sem szabad kihagyni, ami lehet almatorta, madártej vagy pralinétorta, amely rózsaszín pörkölt mogyoróval készül.

A várost kettészelő Rhone folyótól, a központból úgy is fel lehet menni a közeli dombtetőre, a katedrálishoz, hogy régi házak udvarán, kapuin, lépcsőin megyünk végig, ezt a különleges útvonalat csak jó idegenvezetők ismerik.

Forrás: Pixabay

Híres a lyoni korcsolyapálya, a Nagy Károlyról elnevezett Patinoire Charlemagne (ejtsd: Patinoár Sarlemany), ahol a francia jégtánc számos aranyérmet szerzett párosa edzett. Szintén látványos és egészen új komplexum a Musée des Confluences, az antropológia modern múzeuma. Az Opéra Nouvel szintén a múltat és a jövőt kapcsolja össze. Úgy bővítették ki a régi homlokzatot meghagyva, hogy a föld alatt lettek a próbatermek, a tetejére üveghordó, fémboltozat került. Ez a félhenger alakú helyiség lett a balett-terem, végein csodás kilátás nyílik a városra, és itt zokniban mi is balettszőnyegre léphetünk, ugyanis a színházépület vezetett túra keretében látogatható.