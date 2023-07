Furcsán néznek ránk sokan, amikor azt mondjuk, a hidegterápia, a téli balatoni fürdőzés elkötelezettjei vagyunk. Amíg télen a legtöbb ember behúzódik a meleg lakásba, kezében forró teával, addig mi merülünk, úszunk a Balatonban. A hideg kedvelése a pénztárcánkat is kíméli, mert a lakásunkban húsz fok alatti a hőmérséklet, nem fűtünk az autóban, nem öltözünk túl, és az egészségünk is rendben van. Aki megkedvelte a hideg csobbanást, különleges élményben van része! Jó érzéssel tölti el az embert, hogy kimozdul a komfortzónájából, mert sok akaraterő és elszántság is kell ahhoz, hogy alámerüljön, ússzon a jeges, néhány fokos vízben, ahol megszűnik a külvilág. A fürdőzés után viszont semmihez sem fogható a felfrissülés és az energia, amit érez!