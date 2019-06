Halálozások millióit okozhatja az alacsony gyümölcs- és zöldségbevitel

Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és gyümölcsök nem elengedő bevitele állhat.

A tanulmány első eredményeit az amerikai táplálkozástudományi társaság (American Society for Nutrition) Baltimore-ban jelenleg is folyó éves konferenciáján mutatták be – írta a Phys.org portál.

A tudósok becslései szerint

a világon hét szív- és érrendszeri halálozásból egyet okozhat a nem elegendő gyümölcs és 12-ből egyet a kevés zöldségfogyasztása.

2010-ben majdnem 1,8 millió szív- és érrendszeri halálozás az alacsony gyümölcsbevitel, egymillió az alacsony zöldségbevitel számlájára volt írható kutatók szerint.

Az ideálisnál kevesebb gyümölcs fogyasztása miatti halálozás majdnem duplája volt az alacsony zöldségbevitel miatti halálozásnak.

„Eredményeink az egész világon a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelésére buzdítanak, ezzel csökkenne a megelőzhető halálozások száma”

– mondta Victoria Miller, a Tufts Egyetem táplálkozástudományi tanszékének kutatója, a tanulmány vezető szerzője.

A gyümölcsök és a zöldségek kitűnő rost-, kálium-, magnézium- és antioxidáns-források, ezekről kimutatták, hogy csökkentik a vérnyomást és a koleszterinszintet.

A friss zöldség és gyümölcs emellett javítja a bélbaktériumok állapotát és összetételét. Akik többet esznek belőlük, kisebb eséllyel híznak el, ami szintén csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

„A táplálkozástudomány eddigi prioritása az egész világon az elegendő kalória- és vitaminbevitel, valamint a hozzáadott só- és cukormennyiség csökkentése volt. A tanulmány rávilágít, hogy

a fókuszt át kell helyezni a gyümölcsök, zöldségek és hüvelyesek fogyasztására, ezzel elképesztő mértékben javítható a Föld népességének egészsége”

– tette hozzá Dariush Mozaffarian, a tanulmány másik szerzője.

A tudósok a táplálkozási irányelvek és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatai alapján

az optimális napi gyümölcsfogyasztást 300 grammban, vagyis két kisebb almányi mennyiségben határozták meg.

A napi optimális zöldségfogyasztás 400 gramm, vagyis nagyjából három csésze nyers répának megfelelő mennyiség lenne.

113 országra – a világ népességének 82 százalékára – kiterjedő étrendfelmérések és az országonként rendelkezésre álló élelmiszerek alapján megbecsülték az egyes országok zöldség- és gyümölcsfogyasztását, majd összevetették az egyes országok halálozási okainak adataival, valamint a szív- és érrendszeri betegségek elégtelen zöldség- és gyümölcsbevitel okozta kockázatával.

A 2010-es adatok alapján a tudósok úgy kalkuláltak, hogy

a világon évente majdnem 1,3 millióan halnak meg stroke-ban és több mint 520 ezren szívkoszorúér-betegségben, ami a kevés gyümölcsfogyasztás számlájára írható.

Az elégtelen zöldségbevitel nagyjából 200 ezer stroke-os és több mint 800 ezer szívkoszorúér-betegség miatti halálozás hátterében állhatott a kutatók becslései szerint.

A hatás azokban az országokban volt a legerőteljesebb, ahol a legkevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztották. Dél- és Kelet-Ázsia, valamint Fekete-Afrika országaiban kevés gyümölcsöt fogyasztottak és magas volt az ehhez kapcsolható, stroke miatti halálozás. Közép-Ázsiában és Óceániában az alacsony zöldségfogyasztás és a szívkoszorúér-betegségek összefüggését mutatták ki.

Az Egyesült Államokban évente 82 ezer halálozás kapcsolható az alacsony zöldségbevitelhez és 57 ezer az elégtelen gyümölcsfogyasztáshoz.

Amerikában és az egész világon a szív- és érrendszeri betegségek jelentik a vezető halálokot.

A férfiakat erőteljesebben sújtja az alacsony zöldség- és gyümölcsbevitel miatti szív- és érrendszeri halálozás, a kutató szerint azért, mert a nők általában több zöldséget és gyümölcsöt esznek.

