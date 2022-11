A második játékrészben érezhetően rákapcsoltak a brazilok, gyorsították a játékot, sokat volt a szerb térfélen a labda, több helyzet is adódott. Alex Sandro kapufát eltaláló távoli lövése jelezte, hogy érik a gól. A 62. percben Neymar cselei után Vinícius lőtt élesen, a kapusról kijövő labdát a jókor jó helyen lévő Richarlison pofozta a hálóba (1:0). – A szerb kapitány váltott, beküldte Vlahovicsot, aki, bár szép dolgokat csinált, gólt nem tudott szerezni. A mérkőzés aztán a 73. percben a torna eddigi legszebb találatával el is dőlt. Vinícius labdáját Richarlison ballal felpörgette, majd félfordulatból jobb lábbal szépségdíjas gólt szerzett (2:0). A gólok csapatszintű ünneplésénél a képernyőn keresztül is átjött a brazil életérzés, a játék nyújtotta élmény, a csapategység ereje. Számomra egy kicsit árnyalja a képet Neymar sérülése – fogalmazott Renczes Ákos.