Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tegnap már arról beszélt, hogy erről a napokban döntenek. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogy külföldön milyen példák vannak az ársapkákra.

A német kormány néhány napja jelentette be, hogy lépéseket tesz a rezsiválság enyhítésére.

A földgáz, a távhő és az villamos energia árát egyaránt az előző évi fogyasztás 80 százalékának erejéig korlátozzák, a lakossági fogyasztóknál a kilowattóránkénti 12 centes, 9,5 centes, illetve 40 centes szinten. A kedvezményes közlekedési bérlet havonta 49 euróba kerül majd. A támogatásokat fokozatosan, a következő hónapokban vezetik be, és a tervek szerint 2024 tavaszán vonják vissza. Sőt: a gázfelhasználóknak a decemberi számlát sem kell kifizetniük.

Horvátország október 1-jétől március 1-jéig felső határt szab a villamosenergia-áraknak, hogy segítse a vállalatokat és a háztartásokat az emelkedő infláció és az energiaválság leküzdésében.

Románia

Délkeleti szomszédunk nagyon aktív az árak befagyasztásában: a román kormány 2023. augusztus 1-jéig meghosszabbította azt az április óta hatályos ársapkarendeletet, amely 255 kilowattórában határozta meg azt a havi villamosenergia-fogyasztást, ameddig a kilowattóránként 0,80 lejes (1 lej 84 forint) ársapkával védi a lakossági fogyasztókat a piaci áraktól.

Akik túllépik az ársapkarendeletben meghatározott fogyasztási küszöböt, azoknak a piaci árat kell fizetniük az elhasznált villanyáramért.

Bukarest október elején rendelkezett a tűzifa és egyéb, fűtésre használt faanyagok árának korlátozásáról is. A tűzifa, faapríték, faforgács és fűrészpor esetében jövő év áprilisáig köbméterenként 400 lejes, a fabrikett esetében tonnánként 1500 lej, a pellet (forgácsból, fűrészporból nagy nyomáson préselt fahenger) esetében tonnánként 2000 lejes árplafont szabtak meg, az áfát is beleértve. Ugyanakkor az is felmerült, hogy ezt az intézkedést visszavonják.

Vállalati ársapkák

Előfordul, hogy nem kormányok, hanem vállalatok lépnek: a francia Carrefour kiskereskedelmi vállalat augusztusban jelentette be, hogy november 30-ig befagyasztja száz hétköznapi szükségleti cikk árát a szardíniakonzervtől kezdve a rizsen át a mosogatószerig. Májusban a szintén francia Leclerc szupermarketcsoport közölte, hogy árstopot vezet be a 120 leggyakrabban vásárolt termékre.

Az 1899-ben alapított brit szupermarket-hálózat, a Morrisons is hasonlóan cselekedett, amikor 150 alapvető cikkének, köztük a csirkemellnek, burgonyának, kenyérnek, valamint a paradicsomos babkonzervnek, több zöldségnek és gyümölcsnek az árát befagyasztotta.

A Tesco a múlt hónapban jelentette be, hogy több mint ezer alapvető élelmiszer árára rak ársapkát az Egyesült Királyságban, áprilisban pedig az Asda közölte, hogy több mint száz terméket az év végéig az alacsonyabb áron tart.

Az eredeti cikk ITT olvasható.