A következő években is fontos lesz az energiabiztonság fenntartása, amit a magyar állam igyekszik még szilárdabb alapokra helyezni, ezért is lépett be tulajdonosként a hazai barnakőszén-ellátásba - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Ormosszén Zrt. felsőnyárádi bányatelkén tartott bejáráson, kedden.

Rétvári Bence úgy fogalmazott, egész Európa lassan egy éve azzal foglalkozik, hogyan tudja biztosítani az energiaellátását. Magyarország számára is még fontosabbá vált, hogy energiaforrásokat tudjon biztosítani a lakosság, az intézmények és az ipar számára - hangoztatta az államtitkár.

Hozzátette, a kormány - a földgáz mellett - elkezdte fokozni a kőszén kitermelését is, mert már tavaly nyáron megduplázódott az igény iránta. A kapacitás a hatszorosára emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest, a hazai szénbányákét évi 500 ezer tonnára növelték - közölte Rétvári Bence.

Kiemelte, a következő években is fontos az energiabiztonság fenntartása, amit igyekeznek "még szilárdabb alapokra helyezni", ezért is lépett be az állam tulajdonosként a hazai barnakőszén-ellátásba, növelve a kapacitásokat és a technológiai színvonalat.

"Bízunk abban, hogy ezzel hozzájárulhatunk ahhoz", hogy a következő években is minden magyar háztartásban meleg legyen, nem függve más országoktól, és mindez hazai alapokon, megfizethető áron történjen - húzta alá az államtitkár.

Riz Gábor térségi fideszes országgyűlési képviselő, a magyarországi lignittermelés növeléséért, a villamos energia ellátásbiztonságáért és a lakossági fűtési célú energiaellátás biztonságáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, Magyarország energia-ellátásának biztosítása szempontjából a szén az egyik tartalék, mintegy 200 évre biztonságot jelenthet az ország számára.

Hozzátette, a hagyományos fűtésrendszerrel rendelkező közintézmények a magasabb gázárak mellett jóval hatékonyabban és takarékosabban tudják használni a rendelkezésre álló szénvagyont.

Arra is rámutatott a miniszteri biztos, hogy ha a zöld- és megújuló energiák újra megfizethetők lesznek, ellátásuk pedig kiegyensúlyozott lesz, akkor a szén ismét stratégiai tartalékká válik. Most azonban krízishelyzet van Európában, ezért a szén elsőrendű energiahordozóvá és fűtési alapanyaggá lépett elő - mondta Riz Gábor.

Az Ormosszén bánya tulajdonjogát tavaly novemberben vette át az állam. Az önkormányzatok és intézmények számára a bánya ömlesztett formában biztosítják a szenet, a lakosság pedig zsákokban kaphatja meg.

A bánya működését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felügyeli, a barnakőszén zsákolásában fogvatartottak is segítenek.