A magyar családoknak és a gazdaságnak szüksége van energiára, gázra, áramra, az energiaellátás nem ideológiai kérdés. Nem vagyunk hajlandók Magyarország energiaellátását beáldozni politikai és gazdasági érdekköröknek - fogalmazott az államtitkár.

Steiner Attila rámutatott:

az oroszokkal érvényben lévő hosszú távú szerződés mellett a horvátországi lng-termináltól vezetéken is jelentős mennyiséget szerez be Magyarország, évente egymilliárd köbméternyit.

Egy híján minden szomszédos ország felé létrejött a nagy kapacitású gázösszeköttetés, és tavaly az utolsónak maradó Szlovéniával is megállapodtak az építkezésről.

Új források beszerzése érdekében Azerbajdzsánnal aláírtak egy megállapodást, és folyamatban van a törökökkel is. Cseppfolyósított földgázt szereznének be Katarból és Lengyelország felől, illetve várják, hogy meginduljon Romániában a fekete-tengeri kitermelés. Az ellátás biztonságát növeli, hogy Magyarországon is van gázkitermelés, a békési mezőn sorra nyitják az új kutakat, miközben a fogyasztás 2021-ről 2023-ra a negyedével esett vissza - sorolta a szaktárca államtitkára.