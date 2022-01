Budapesten született, a zene szeretetét szüleitől örökölte: édesanyja zongorázott, édesapja kiválóan hegedült. Már ötévesen zongoratanár csiszolta tehetségét, tizenhat évesen vették fel a Zeneakadémiára, így párhuzamosan végezte középiskolai és felsőfokú tanulmányait. Zongoraművész-tanári diplomáját 1963-ban kapta kézhez kiváló eredménnyel, ezután a Magyar Állami Operaház korrepetitoraként dolgozott, majd 1969-ben az Országos Filharmónia szólistája lett.

A hetvenes években több hanglemeze jelent meg, koncertezett Magyarországon és külföldön, többek között egyetlen európaiként egy kortárs amerikai zenei verseny részvevője volt. Népszerűek voltak több művészeti ágat összekapcsoló televíziós műsorai is, amelyekben nemcsak zenében, hanem szóban is közelebb hozta a zeneműveket a nézőkhöz.

A rendszerváltozás után zenepedagógiai tevékenysége került előtérbe.

Először csak barátai előtt zenélt otthonában, idővel a nagyközönség előtt is ismertek lettek házi koncertjei.

Lakáskoncertet ad Fellegi Ádám Forrás: Kovács Tamás / MTI

A Zeneakadémiához közeli lakása ilyenkor igazi színházzá alakul át. Az előszobában a falakat tükrök és plakátok díszítik, a kamra egyszerre ruhatárrá változik, a büfé-konyhában étel és ital is fogyasztható, a nagyszobában áll a megszokott koncertzongoránál kisebb Steinway-zongorája chippendale lábakkal. Előadásai során a közönség a zenei élmény mellett megismerkedhet a művek keletkezésének hátterével, társművészeti párhuzamokkal és zenei elemzésekkel.

A "mesélő" Fellegi Ádám arra is felhívja a figyelmet, hogy zenehallgatás közben mire lehet és kell figyelni, néha verset is mond. Egy-egy ilyen esemény célja a zene megszerettetése, példaképe Leonard Bernstein ismeretterjesztő sorozata. Az ingyenes - becsületkasszás - koncerten mintegy hatvan zenerajongó vehet részt előzetes bejelentkezés után. A vendégkör ma már több ezer tagot számlál, sokan közülük vissza-visszatérnek, a művész a legnagyobb kihívásnak a fiatalok becsábítását tartja. Koncertjein a családi hagyományt folytató, operaénekes fia is fellép.

Fellegi Ádám úgy gondolja, hogy a művész nem az embereknek, hanem saját magának játszik, és akkor is ezt tenné, ha egyedül lenne. Szerinte a zene "valamennyi művészet koronázatlan királya", és Kodályhoz hasonlóan vallja, hogy a zenei nevelést már a születés előtt el kell kezdeni. Ennek szellemében "zenei terápiákat" tart, egy ideig rendszeresen koncertezett szülészeti klinikán, később tematikus koncertek szervezésébe kezdett. Tartott kismama- és babakoncerteket, játszott hospice osztályokon haldoklóknak, de börtönben, javítóintézetben, sőt elmegyógyintézetben is.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartottjai saját szerzeményű, Irgalmas szamaritánus című rockoperájukat próbálják Fellegi Ádám zongoraművész (b) vezetésével a börtön kápolnájában 2010. november 18-án. Forrás: Komka Péter / MTI

Korábban nyolc szólóesten bemutatta Beethoven összes zongoraszonátáját, Bach Das wohltemperierte Klavier című sorozatát, közreműködésével CD-re vették Kodály Zoltán összes zongoraművét, magánkiadásban megjelentette Bach Goldberg-variációit és Mozart összes zongoraszonátáját, szóbeli ismertetéssel az egyes darabok előtt.

A koncert-zongoraművészt 1974-ben Rio de Janeiróban Arthur Rubinstein-, itthon 1981-ben Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki, 1995-ben Pro Urbe díjat kapott, 2010-ben a Kultúraközvetítők Társasága Fehér Rózsa díjával ismerték el tevékenységét.

Borítókép: Fellegi Ádám (Szigetváry Zsolt/MTI)