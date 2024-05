A szülinaposoknak különleges meglepetéssel is kedveskednek a szervezők Sümeg várossá nyilvánításának negyvenedik évfordulóján. Ez az alkalom jó lehetőség arra is, hogy az idén negyvenévesek megosszák gondolataikat a város jövője kapcsán. Rövid, szívhez szóló üzenetet írhatnak arról, hogy milyen jövőt szeretnének látni Sümeg számára. Az üzeneteket eredeti formájukban átadják megőrzésre a Kisfaludy-emlékháznak és majd tíz év múlva, 2034-ben, a várossá nyilvánítás ötvenedik évfordulóján nyitják fel. A különleges esemény május 25-én, szombaton 14 óra 45 perckor lesz a palotakertben a VIII. Gesztenyevirág Fesztivál megnyitóján, ahol közösen helyezik el az üzeneteket a jövő generációi számára.

Tavaly a gesztenyevirágzáshoz kapcsolódó rendezvényt a Kisfaludy várkertben szervezte meg a város önkormányzata és a Kisfaludy Művelődési Központ. Idén ismét a palotakertben lesz a központ. Az előző évi esemény egyik üde színfoltja az EVENiTa- örömtánc volt

Fotó: Szijártó János / Napló

Ami Gesztenyevirág Fesztivált illeti, a néptánc, népi kultúra kedvelőit is várják szombaton a szervezők. A táncosok a műsorban népdallal, verssel, népzenével és néptánccal mutatják be az asszonyi életet. Az Asszonysorsok című program 16 órakor kezdődik a palotakertben. A műsort szerkesztette Erdős Georgina és Ihász László, a Sümeg Néptáncegyüttes oktatói, muzsikál az Iszka Banda. Az előadás után népzenei koncertre és fergeteges moldvai táncházba várják a táncoslábú érdeklődőket a zenepavilonba. A talpalávalót Császár Dominik és Demeter László húzza, énekel Császárné Borzavári Róza. Ugyanitt este 21 órától a Hooligans zenekar ad koncertet a rockrajongók örömére. Az előző napon, azaz 24-én pénteken a Tornóczky All Access zenekar koncertezik 21 órától, előtte a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban 19 órakor a Kettétört életek című, Molnár József belsőépítész és Psota Irén színművésznő szerelmét bemutató zenés színművet láthatja a közönség a Yesterday zenekar közreműködése mellett. A Gesztenyevirág Fesztivál vasárnapra is tartogat koncertet, 26-án 18 órakor Szandival találkozhat a közönség. A fesztivál harmadik napja egyébként gyermeknap, ahol különleges programok várják a legifjabb korosztályt. Ilyen a buborékjátszóház, de az Acro Dance, a Balance és a Broadway tánccsoportok is táncra perdülnek Szandi fellépése előtt.

Sümeg várossá válásának negyvenedik évfordulója alkalmából fotópályázatot írt ki a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ. A település 1984-ben kapott városi rangot, s az azóta eltelt négy évtized metszetét szeretnék bemutatni úgy, hogy a legjobb fotókból kiállítást nyitnak az idei Gesztenyevirág Fesztivál idején.