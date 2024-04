Wéber Katinka sminkestől megtudtuk, hogy az erősen kontúrozott arcot felváltják a szinte láthatatlan megoldások, amelyek a naturális vonásokat emelik ki. Háttérbe szorulnak a mattító termékek, helyettük a ragyogást fokozó sminkeken van a hangsúly. Az úgynevezett "clean girl look" trend egyik sarokpontja egy egészséges, láthatatlanul kialakított, egységes, tiszta arcbőr. Ahhoz, hogy elérjük ezt az ápolt, ragyogó hatást, természetesen a legfontosabb, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk a bőr előkészítésére. Ha megfelelő az arcápolási rutinunk, és kellő törődést kap a bőrünk, akkor bőven elég, ha egy nagyon könnyed alapozót vagy színezett hidratálókrémet használunk a tavaszi és nyári hónapokban, természetesen ügyelve a kellő fényvédelemre.

Wéber Katinka sminkes

Fotó: archív

Tavasszal, illetve a nyári időszakban megfigyelhető, hogy minden világosabbá, színesebbé és üdébbé változik a természetben, és ezt a sminktrendek is követik. 2024-ben a Pantone által meghatározott év színe egy bájos világos barackszín lett, amely a Peach Fuzz fantázianévre hallgat. Ez az árnyalat eleganciát és üdeséget kölcsönöz a viselőjének, frissességet ad az arcnak, kiemeli a természetes szépséget, de mégsem tolakodó. Kitűnő választás lehet a tavaszi, nyári sminkekhez, hiszen univerzális szín, amely minden bőrtónuson szépen mutat. Akár az ajkakon, orcákon, illetve a szemhéjon is nyugodtan használhatjuk. A Peach Fuzz tökéletes választás lehet a mindennapokra, ugyanakkor elegáns tud lenni alkalmi sminknek. Ez a szín önmagában is gyönyörű, de kiválóan kombinálható más árnyalatokkal, bátran párosítsuk földszínekkel, bronzos, aranyló, vagy akár lilás színekkel.

– Hódítanak a tusvonalak, nagy népszerűségnek örvendenek a szájfények, fémes, csillogós sminkek jól fésült, ápolt szemöldökkel. A laminált hatású szemöldök rendezett, mégis természetes megjelenést kölcsönöz. Ennek titka, hogy a szőrszálakat egy szemöldökkefével felfelé fésüljük, majd a szőrszálak végeinek adunk egy szép ívet, és így rögzítjük waxsz-szal, szinte a bőrhöz ragasztva fixáljuk. Az elmúlt évek sminkdivatjában a pirosító kicsit háttérbe szorult a highlighterek mögött, ez most azonban változik, mert visszatér a klasszikus, rózsás, babás arcpír, aminek én személy szerint nagyon örülök – vallotta Katinka.