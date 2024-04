A fehér örökzöld választás, biztosak lehetünk benne, hogy éveken át viselni tudjuk, ha most ilyen ruhát szerzünk be. Fehér ingek, nadrágok a divatosak, rétegezve, gyöngyökkel díszítve. A meggypiros ugyancsak hódít és nagyon sokaknak jól áll, amellett sok más színnel kombinálható a fehértől a feketén át a farmerkékig. Az égszínkék szín már kötöttebb, jól meg kell válogatni, hogy mivel párosítjuk a kék blúzt, vagy a kiegészítőket. De a legmegnyugtatóbb szín árnyalatai jó hatással lesznek ránk egész nap. A pasztellszínek kiemelkedő szerepet játszanak idén tavasszal, a legkiemelkedőbb közülük a kifinomult lila. A levendula, az ametiszt árnyalat izgalmas, de óvatosan bánjunk velük. Az idei pantone szín a barackot idézi, ebből találunk rengeteg árnyalatot, amelyek romantikussá tesznek akár egy farmert is.

Ami a szabásvonalat illeti idén, az felidézi a nosztalgikus darabokat, de tejesen átalakítva. A farmer nagy divat, avantgárd és eklektikus megjelenéssel, bő nadrágszárral hódít most. Mindenféle árnyalatban dívik a világoskéktől az indigóig, szürkéig. A cipők fémesen csillognak, sokkolnak, megdöbbentenek, bátorságot kívánnak és magabiztosságot adnak. Előtérbe kerülnek a platformok, a szezon slágertermékei lesznek a klasszikus és megszokott cipőmodellek, megtoldva a magas talppal.