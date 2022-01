– A betegség mindenkinél ugyanazokat az érzelmi húrokat pendíti meg: fájdalom, szomorúság, ijedtség, fáradtság, szorongás és kétségbeesés, sokáig sorolhatnánk. A kórházban ezek az érzések uralkodnak, legyen szó gyermekről, szülőről vagy egészségügyi dolgozóról – fogalmazott Vass Szilárd. Megjegyezte, sokszor nagyobb gondot okoz a kórházi lét negatív pszichés hatása, mint maga a betegség, amely miatt a kezelés szükségessé vált.

Azt mondta, a bohócdoktor tevékenysége a gyógyításban nyilvánul meg, de tudásának jó részét a művészet világából hozza. Olyan területeken fejti ki hatását, amelyeken a hagyományos orvoslás sokszor korlátokba ütközik. Gyógyító hatása a lélek felől közelít a testhez, és a gyógyításban is a megszokottól eltérő, fordított utat jár be. Nem a be­tegséggel és az ebből adódó állapotokkal foglalkozik, hanem megérinti a páciens lelkét, és felszínre hozza azokat a jó érzéseket, amelyek aztán képesek legyőzni a betegséget. Az alapítvány csapata szeretné minél több helyen elfogadtatni, hogy egy kórház, egy szociális intézmény nem csak félelemmel, szorongással, magánnyal teli hely lehet, a változásért sokat tehet egy bohócdoktor is. Nem a plázában lufit hajtogató vagy a cirkuszi bohócról van szó, hanem elhivatott előadóművészekről, akik egyrészt mű­vészi, artista, egészségügyi, pszichiátriai képzésben részesülnek, másrészt a lelküket adják a gyógyulásért cserébe. Egy kórházi vizit alkalmával két bohócdoktor először civilben végigjárja az osztályokat, információkat gyűjt az orvosoktól és a nővérektől a gyermekekről, a betegségükről, illetve arról, vannak-e velük szülők.

Ezek után átöltöznek bohócdoktor felszerelésbe, majd az összes gyermeket meglátogatják. Ez komoly improvizációs munka, mert két-három másodpercük van eldönteni, az adott kórteremben éppen milyen akcióra van szükség a hangulattól, a betegségtől, a gyermek életkorától függően. Ehhez van szükség a már említett művészi, pszichológiai, valamint egészségügyi képzésre.

Olyan jó érzéseket hoznak felszínre, amelyek segítenek legyőzni a betegséget Fotó: alapítvány



A Dr. Bohóc Mosolyszolgálatot Vass Szilárd, a Fővárosi Nagycirkusz és a Weöres Sándor Színház vendégművésze hozta létre szombathelyi színészekből, előadóművészekből. A csapatból 2016 áprilisától kezdve hetente járnak a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató­kórházba, 2017 áprilisától a Soproni Erzsébet Oktató Kórházba, 2019 novemberétől pedig a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba, mindenhova ketten. Működésüket kezdetben egy helyi alapítvány támogatta, majd 2019. március 21-én megalapították a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítványt.



– Azon túl, hogy folytatjuk a rendszeres viziteket e három helyen, szeretnénk tevékenységünket kiterjeszteni Nyugat-Magyarországon azokra a városokra, ahol még nem működik a kórházakban ilyen szolgáltatás, és szeretnénk eljutni különböző szociális intézményekbe is – utalt céljaikra Vass Szilárd.

A csapat 2021 szeptemberétől a gyermek­otthonok lakóinak is nyújt kapaszkodót a mindennapok­ban, illetve a nagykorúvá válás utáni önálló életkezdésben. Megpróbálják tudásukat arra használni, hogy az ott élő fiatalok részesülhessenek az általuk közvetített értékekben, mint a pozitív életszemlélet, a mosoly gyógyító ereje, a lélek ápolása. Hisznek benne, hogy művészetterápiás eszközeik elég önbizalmat adnak az intézmény lakóinak az esetleges traumák feldolgozásában, illetve a későbbi életükben. Elkötelezettek a professzionális munka, a bohócdoktori „gyógyítás” mellett. Véleményük szerint ez olyan tevékenység, amelyet csak szívvel-lélekkel lehet végezni, különben nem találnák meg a gyermekek és valamennyi ember szívéhez vezető utat.