Erre Pócsi Béla tapolcai díszmadártenyésztő mutatott rá lapunk érdeklődése nyomán. Mint mondta, a nappal elfogyasztott táplálék a kistestű madarak, például cinegék esetében arra elég csupán, hogy egy hideg éjszakát átvészeljenek. Ha reggel csak üres etetőt találnak, a következő fagyos éjszakát már nem élik túl.

– A télen áttelelő madaraknak, a cinegéknek, stigliceknek, fekete- és fenyőrigóknak, vörösbegyeknek, csúszkáknak, meggyvágóknak, zöldikéknek, házi és mezei verebeknek, fenyőpintyeknek, citromsármányoknak változatos eleségre és vízre is szükségük van. Ha az etetőbe csak napraforgót teszünk, az önmagában csupán néhány madárfajnak megfelelő. Az is fontos, hogy ne csak az etetőben, hanem a földön is találjanak élelmet, mivel számos faj nem száll az etetőbe, szívesebben csipeget a földre elhelyezett lapos etetőből. Így érzi magát biztonságban. Tény, hogy a feketerigó és társai nem fogják a fekete napraforgót, kölest vagy búzát megenni. Ők lágyevő madarak. Nekik puha táplálék kell, például kockára vágott gyümölcsdarabok, bármilyen bogyós gyümölcs, de szeretik a főtt, zsírmentes zöldségféléket, főtt rizst vagy főtt krumplit, főtt tojást, reszelt sajtot, mazsolát, szárított bogyókat vagy akár a gyári lágy eledelt is. A magevőknek a fekete napraforgómag és a köles mellett adhatunk még mákot, darált gabonamagvakat, kölest, fénymagot, repcét, muhart, lenmagot vagy karácsonyi bejgliből megmaradt diótörmeléket. A lisztkukacot is sok madár szereti, mert az természetes táplálék. Az olvasztott faggyúba vagy zsiradékba kevert napraforgó, dió, mogyoró, kendermag, formába öntve majd kihűtve energiadús táplálék, ezt macskabiztos helyre akasszuk fel – hangsúlyozta Pócsi Béla.

A díszmadártenyésztő hozzátette, a téli etetés nem felesleges pénzpazarlás, hanem nagyon is fontos tevékenység, hiszen a fagyok idején madarak százezreinek életét menthetjük meg ezáltal.