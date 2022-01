A könyvtáros arról is beszélt, hogy az utóbbi időben különösen megpezsdült a közösségi élet a faluban, az emberek büszkék Pécsely értékeire, múltjára, szívesen látogatják a különféle kulturális műhelyeket, programokat.

Burgyánné Torma Marianna felidézte, a kultúrházban már korábban megkezdte működését a varrószakkör és a horgolókör, az adventi időszakban pedig a süteményes szakkör is elkezdődött. A Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért című pályázati felhívásán nyert alapanyagokkal pedig a csipkekészítők csapata bővülhetett. Decemberben megalakult egy néptánccsoport és egy színjátszó kör, amelyekbe szívesen látják a környékbeli falvakból is az embereket.

A könyvtáros kiemelte, nagyon népszerű az a foglalkozás is, ahol Duba Győzőné vezetésével varrást tanítanak, mely iránt eleinte a fiatal lányok érdeklődtek, még a szomszéd településekről is átjártak Pécselyre. A nagy érdeklődés máig megmaradt, és azóta helyi asszonyok is látogatják ezt a foglalkozást. A varrás az örömszerzés mellett hasznos tudást is ad a lányoknak és asszonyoknak, akik a kisebb javítások mellet sok mindent maguk készítenek el. Sokan érdeklődnek Kis Virág vezetésével a horgolókör iránt is, amelynek szintén nagy hagyománya van a faluban. Jól jön ünnepek tájékán a tudás, amit a süteményes szakkörön lehet elsajátítani, ahol díszes mézeskalácsot, hagyományos karácsonyi édességeket készítenek el, melyeket Illés Katalin mutat meg. A csipkeverés hagyománya Pécselyen bekerült a helyi értéktárba. Balogh Ernőné Bertalan Katalin vezetésével az általa kialakított csipkeházban hetente találkoznak az ügyes asszonyok, akik csipkecsodákat alkotnak. Egy pályázatnak köszönhetően kezdő csoport is elindult, akik az első 20 óra alapanyagát és a csipkeverő eszközöket is ingyen megkapták.

- A néptánccsoport és a színjátszó kör élén Juhász Dorka áll, aki nagyszerű személyiségével vonzza magához a falu apraját-nagyját. Első színdarabjukat már próbálják, és rövidesen meg lehet tekinteni az első vásári komédiát - sorolta közösségi programjaikat a könyvtáros.

Elmondta még, megalakult nemrég a Pécselyi Emberek Lelkes Egyesülete, amelynek kiemelt célja a közösségépítés, a hagyományok örökítése, a polgármesteri hivatal támogatása, rendezvények szervezése. Munkájukról a falu honlapján lehet majd tájékozódni. Pécselyen arra különösen büszkék, hogy a különféle foglalkozásokon elkészített darabokkal együtt díszítették fel a karácsonyfát, mely a közös ünneplés után egy nagycsalád otthonát díszíti majd.