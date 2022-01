A sátorban, a tibeti láma által megáldott Boldogasszony-jurtában Marika és Kövér Lászlóné, Baba fogad. Mindketten reikikezelők, hangtál-terapeu­ták. Vallják, hogy a természetben, a Csobáncra és a Lesencékre nyíló panorámát kínáló helyen eleve csak egy ilyen építményt lehet elképzelni. A jurtában a hölgyek többnyire hangtálfürdőket, reikitanfolyamokat és -kezeléseket tartanak. De a hely kiváló a különféle masszázsok alkalmazására, klubbeszélgetésekre is, hittől függetlenül. A lényeg, hogy szeretettel, alternatív gyógyászattal töltsék meg a teret, amely eleve különleges energiával bír. Erről a havonként rendezett nyílt napokon is bárki meggyőződhet.

A nyolc méter átmérőjű, természetes anyagokból épített jurta kör alaprajzának energetikai jelentősége van például a meditációk során. Ez az energia tovább erősíthető egyebek mellett körtánccal, csakratánccal, amelynek bevezetését tervezik is. Baba és Marika szerint a tánc megmozgatja a meridiánokon átfutó akupunktúrás pontokat, így erősíti a szervezetet. A terapeuták energetikai fesztiváloknak szintén helyet adnának a jurtában és környékén, ahol még a gyerekek is találnak élményt. Az állatsimogatóban szelíd kameruni juhok legelnek, és különlegesek a selyemtyúkok is. De a legfőbb vonzerő itt a természet közelsége, a csend, nyugalom. Ideális hely a pihenésre, feltöltődésre.

Letisztult, egyszerű alapstruktúra

Őseink a Kárpát-medencében lakóhelyként használták a jurtát, amelyet a vándorlások során könnyen magukkal vihettek bárhová. Hazánkban a 14. századig használtak ilyen építményeket, és manapság ismét egyre többen állítanak jurtát. Lehet az akár hétvégi pihenőhely, vendégház vagy állandó lakás célját betöltő építmény. A kerek tér varázsa mindenkit rabul ejt. A jurta szerkezetének alapstruktúrája évezredek óta szinte semmit nem változott, letisztult, egyszerű. A falazata könnyű, és összecsukható lécrács a „kerege”. A tetőzet egyenes (mongol típus) vagy hajlított (kazah típus) farudakból áll. A tetőzet közepén egy szintén fából készült gyűrű, a „tündök” teszi egésszé a rendszert. A szerkezetet az úgynevezett „ideg” fogja körbe és tartja egyben, mint egy abroncs. A jurtát régen nemezzel borították, mely anyagot mára sok helyütt felváltottak modern vásznak és különféle szigetelőanyagok.